NYT: Белый дом обсуждает поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS

Белый дом ведёт непубличные обсуждения возможной поставки в Украину ракет большой дальности ATACMS. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на двух американских и одного европейского чиновника.

По словам собеседников издания, речь идёт о поставке нескольких управляемых ракет класса "земля-земля", которые находятся в резерве.

При этом в Пентагоне утверждают, что Украине в настоящее время не нужны ракеты большой дальности. Кроме того, американский арсенал ATACMS сравнительно невелик, а имеющиеся ракеты уже размещены, в частности на Корейском полуострове. Передача же их Украине ставит под угрозу безопасность других "горячих точек", пишет издание.

Киев давно стремится получить тактические ракетные комплексы ATACMS, дальность действия которых составляет около 300 километров, утверждая, что эти ракеты помогут украинской армии наносить удары по российским войскам, находящимся далеко за линией фронта. В частности, в аннексированном Крыму, который Россия использует в качестве базы для запуска беспилотников, отмечает издание.

Ранее Вашингтон категорически отказывался передавать ракеты ATACMS, отчасти из опасений, что Украина может наносить удары по территории России, что приведет к еще большей эскалации конфликта.

В мае Великобритания отправила в Украину крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Впервые Украина их применила для удара по Луганску – в ста километрах от линии фронта, сообщало Минобороны России.

Вчера на саммите НАТО в Вильнюсе идентичные ракеты воздушного базирования SCALP пообещала предоставить Украине Франция. Официальная дальность SCALP составляет 250 километров, но в зависимости от модификации может достигать 500 километров (передавать ракеты такой дальности запрещают международные договорённости). По данным источников Reuters, часть обещанных Францией ракет уже находится в Украине.