Франция передаст Украине дальнобойные ракеты SCALP

Франция решила передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления украинской армии. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Вильнюсе.

Сообщается, что это будут управляемые ракеты класса "воздух-земля" SCALP, способные поражать стационарные цели на большом расстоянии. Официальная дальность SCALP составляет 250 километров, но в зависимости от модификации может достигать 500 и даже 700 километров.

Ранее Франция исключала поставки таких ракет из-за опасений, что Украина использует их для ударов по территории России.

С мая 2023 года те же дальнобойные ракеты под названием Storm Shadow Украине поставляет Великобритания. Впервые Украина их применила для удара по Луганску – в ста километрах от линии фронта, сообщало Минобороны России. В конце мая Минобороны Украины подтвердило использование Storm Shadow без уточнения деталей.