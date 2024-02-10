NYT: боеприпасы для ПВО Украины могут закончиться уже в марте

Боеприпасы для систем ПВО Украины могут закончиться уже в марте, если их запас не будет пополнен. Это утверждает газета The New York Times со ссылкой на источники из числа американских официальных лиц.

В статье, посвящённой последним перестановкам в руководстве ВСУ и продолжающемуся российскому наступлению на Авдеевку, отмечается, что возможная нехватка боеприпасов, наряду с усталостью и недостатком личного состава, может уже в ближайшее время стать большой проблемой для украинской армии. Со ссылкой на западных чиновников и военных экспертов в статье утверждается, что без возобновления масштабной помощи со стороны США, в первую очередь поставок вооружения и боеприпасов, в течение нынешнего года есть угроза обрушения фронта.

При этом отмечается, что по крайней мере на два месяца боеприпасы и другие необходимые материалы у Украины есть, однако, если помощь в течение нескольких месяцев не возобновится, ситуация может стать критической к началу лета.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали о том, что на совещании с лидерами Конгресса в январе высокопоставленные представители разведки США говорили об угрозе военного поражения Украины в течение нескольких месяцев – если США не возобновят поставки оружия.

Конгресс из-за разногласий между демократами и республиканцами до сих пор не одобрил выделение средств на помощь Украине на 2024 год. Администрация Джо Байдена ранее запросила около 61 миллиарда долларов. В Сенате сейчас рассматривается законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Неясно, будет ли он принят. Президент Байден неоднократно призывал членов Конгресса одобрить финансирование для Украины, указывая на чрезвычайную важность американской помощи. Другие партнёры Украины, в частности страны ЕС, продолжают поставки вооружения и боеприпасов Киеву, однако их объёмы существенно меньше возможной помощи со стороны США.

Глава фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия в субботу заявил о своей уверенности в том, что в ближайшие два месяца Соединённые Штаты одобрят выделение средств на помощь Украине и приостановленные в конце прошлого года поставки возобновятся. Арахамия подчеркнул, что у Украины на два месяца хватит ресурсов, "поэтому мы чувствуем себя в безопасности".

На фронте в последнее время инициатива на большинстве участков у российской армии, в частности тяжёлое положение для украинских военных, судя по информации из открытых источников, складывается в Авдеевке. Однако масштабных тактических успехов или прорывов фронта российским войскам достичь не удалось.