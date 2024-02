Свежая кровь. Новый главком ВСУ Александр Сырский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ генерала-полковника Александра Сырского, который до этого командовал Сухопутными войсками страны. На этом посту он сменил Валерия Залужного. Радио Свобода рассказывает, что известно о новом главкоме, что говорят о нем эксперты и сами военнослужащие.

Зеленский в своём обращении назвал Сырского "наиболее опытным украинским командующим", который умеет успешный опыт как обороны (Киевская кампания), так и наступления (Харьковская).

Последние два года, как отмечает The Washington Post, Сырский фактически был вторым человеком в украинской армии. Его назначение состоялось на фоне распространявшейся информации о конфликте и спорах между Зеленским и Залужным: с одной стороны, на фронте не видно значимых успехов, с другой, главком настаивал на масштабной мобилизации 500 тысяч человек. Зеленский якобы не хотел принимать такое политически непопулярное решение и аргументировал это тем, что Украина сегодня не сможет обеспечить всем необходимым столь большое количество солдат.

В своем видеообращении президент Украины частично подтвердил информацию о недовольстве Залужным, сказав, что Украина не смогла добиться успеха "на земле" в войне с Россией в прошлом году. Зеленский отметил также "ощущение стагнации" на южных направлениях фронта и сложности в боях в Донецкой области.

При этом он опубликовал совместную фотографию со встречи с Залужным, на которой они улыбаются и жмут друг другу руки. Сегодня же Залужному присвоили звание Героя Украины и вручили орден "Золотая звезда".

Зеленский добавил, что попросил Залужного "остаться в команде". Что это означает, до конца не ясно, но слово "отставка" в своих сообщениях не использовали ни сам Зеленский, ни Залужный, ни министр обороны Украины Рустем Умеров. Ранее сообщалось, что Залужный может стать новым послом Украины в Великобритании или главой Совета национальной безопасности и обороны. От обеих должностей он якобы отказался.

The Washington Post со ссылкой на неназванные американские и украинские официальные лица пишет, что Зеленский видит в Залужном потенциального политического оппонента и угрозу из-за высокой популярности теперь уже бывшего главкома.

К тому же Залужный часто не соглашался с позицией Офиса президента Украины по поводу тактики ведения боевых действий. Сырского в этом плане некоторые эксперты называют более удобным человеком, приближённым к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Доцент Университета Мечникова в Одессе и научный сотрудник Центра европейского политического анализа (CEPA) Владимир Дубовик считает, что эта информация является скорее "слухами".

"Да, я слышал, что Сырский менее склонен к тому, чтобы спорить, перечить или вступать в какие-то дискуссии с политическими руководителями страны, в отличие от Залужного. Поэтому, может быть, он рассматривался как более подходящий в этом смысле кандидат. Но это скорее слухи, а как обстоит дело в реальности – мы узнаем, увидев, как сложатся отношения Зеленского с Сырским, будет ли какой-то эффект или воздействие на ситуацию на поле боя [со стороны Офиса президента]". Дубовик добавляет, что популярность Залужного, вероятнее всего, "тревожила кого-то в Офисе президента Украины", но в таком случае решение снять его с должности Дубовик называет нелогичным.

"Увольняя популярного военачальника, вы как раз делаете шаг в сторону того, чтобы сделать его еще более популярным, что может подтолкнуть его в ряды оппозиции. Посмотрим, как сложатся отношения. Во всяком случае, Залужный – вполне лояльный, патриотичный человек. Он будет понимать, что сейчас наступать на Зеленского в политическом смысле или выступать против него будет только в интересах Москвы, врага. Поэтому я думаю, что он от этого удержится", – говорит эксперт.

Новое командование во главе с Сырским, по словам Зеленского, должно представить реалистичный, подробный план действий ВСУ на 2024 год, с учетом реальной ситуации на поле боя на данный момент, а также решить ряд кадровых и логистических вопросов.

Сам Сырский в своей первой после назначения публикации отметил, что новые задачи, стоящие перед ВСУ, – это чёткое и детальное планирование во всех органах военного управления, объединениях, соединениях и частях с учетом потребностей в современном западном оружии и скорейшее и рациональное распределение всех ресурсов.

"Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью армии. Следовательно, соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным", – добавил он.

Впрочем, назначение нового главкома многие украинские военнослужащие восприняли резко негативно во многом из-за методов ведения боевых действий, приписываемых Сырскому, – именно за них ему дали прозвища "Генерал-200" и "Мясник", которые применяют не только российские "военкоры", но и сами украинцы.

Рождённый и обученный в СССР

Александру Сырскому 59 лет, он родился во Владимирской области. Семья Сырского, предположительно, сейчас живёт там же. Его отец – полковник в отставке, а брат работает охранником. Он сообщил журналистам, что уже давно не общается с украинским родственником. Родители Сырского занимают пророссийскую позицию, отмечает телеграм-канал "Ридовка".

В 70-е годы отца Сырского перевели служить в Украину, вместе с ним переехала и вся его семья. Будущий главком окончил школу в Харькове, а в 1986 году – Московское высшее общевойсковое командное училище, после чего перебрался в город Лубны Полтавской области УССР, где базировался 426-й мотострелковый полк 25-й мотострелковой дивизии. Там Сырский и начал свой воинский путь на должности командира взвода.

Он командовал мотострелковым батальоном в Харьковской области, позже – полком. В 2002 году стал командиром бригады. Параллельно с продвижением по карьерной лестнице Сырский успел окончить с отличием Академию ВСУ, а позже – Национальную академию обороны Украины с золотой медалью. Он также защитил диссертацию и стал кандидатом военных наук.

В 2007 году Сырского назначили первым заместителем командующего Объединенным оперативным командованием ВСУ. В 2009 получил звание генерал-майора. В 2011-2012 годах он стал первым заместителем начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций генерального штаба ВСУ. Перед началом российской агрессии в 2014 году служил в Главном командном центре ВСУ и курировал сотрудничество с НАТО.

После начала войны в Донбассе в 2014 году Сырский возглавил Штаб антитеррористической операции (АТО), а к началу 2015 года стал первым заместителем руководителя АТО на территории Донецкой и Луганской областей. Был одним из командующих операциями под Дебальцево и в Углегорске, командовал специальной тактической группой "Барс" и координировал отступление украинской армии из-под Дебальцево. Тогда, по данным украинской стороны, в ходе боёв погибло 179 военнослужащих ВСУ. По неподтверждённым данным представителей так называемой "ДНР", погибших было несколько тысяч. Ряд как российских, так и украинских источников возлагает вину за произошедшее именно на Сырского как человека, не сумевшего обеспечить своевременный и организованный отход войск, которые в итоге оказались в "котле".

Позднее Сырского наградили за бои под Дебальцево орденом Богдана Хмельницкого третьей степени, а в 2016 году повысили в звании до генерал-лейтенанта. В том же году он возглавил Объединённый оперативный штаб ВСУ, а в 2017 стал командующим АТО на востоке Украины.

В 2019 году, спустя несколько месяцев после избрания, Владимир Зеленский назначил Сырского командующим Сухопутными войсками ВСУ. Своими приоритетами в работе генерал назвал увеличение военного потенциала ВСУ и приближение к стандартам НАТО. В августе 2020 года стал генерал-полковником.

Несмотря на заявленные им амбиции приблизить украинскую армию к западному образцу, многие критикуют Сырского за приверженность советской школе ведения боевых действий и устаревшую тактику. В то же время экс-главком Валерий Залужный, которому сейчас 50 лет, учился и начинал свою службу уже при независимой Украине, отмечают комментаторы.

При этом сам Залужный в интервью The Times также отмечал, что многому учился у начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерия Герасимова. "Я читал всё, что он писал. Он умнейший человек, и мои ожидания от него были колоссальными". Он добавил, что был воспитан по российской военной доктрине и считает, что "военная наука до сих пор находится в России".

Но подходы Залужного и Сырского действительно отличаются: как украинские, так и российские источники сходятся в том, что Залужный беспокоился за свой личный состав, в то время как Сырский способен поставить на кон множество жизней солдат, дабы добиться необходимого результата.

"Хороших слов у меня о нём нет"

Издание The New York Times пишет, что прозвище нового главкома – "мясник" – сейчас широко распространено в украинской армии. Газета отмечает, что в двух успешных операциях под командованием генерала Сырского, под Киевом и в Харьковской области, солдаты прибегали к тактике небольших подразделений и высокой маневренности, чтобы противостоять более крупным и лучше вооружённым силам противника. Однако позже готовность Сырского вести войну на истощение, сражаясь за Бахмут, вызвала критику со стороны США и пошатнула репутацию командующего, отмечает издание.

The New York Times пишет, что некоторые солдаты и офицеры считают Сырского "пережитком прошлого поколения" и отмечают, что он применяется лобовую советскую тактику против врага, делающего то же самое. Как, например, произошло в случае с Бахмутом или Соледаром, которые, по мнению издания The Washington Post, имели ограниченное стратегическое значение. Неназванный высокопоставленный украинский военный чиновник, с которым поговорили журналисты Washington Post, сказал, что "100% военнослужащих не уважают Сырского за то, что он, по их мнению, не считает жизни солдат". Он добавил, что "его поддержка, в сравнении с Залужным, гораздо ниже".

Офицер бригады, воевавшей в Бахмуте и на его окраинах в составе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" под командованием Сырского, рассказал Радио Свобода на условиях анонимности, что его сослуживцы угнетены происходящим и негативно отреагировали на новости о назначении Сырского главкомом. "На мой взгляд, это человек полностью провластный и будет делать всё, что скажут в Офисе президента, даже если это приведёт к катастрофе на фронте. Он не будет отстаивать свою точку зрения". На вопрос о том, может ли собеседник сказать что-то хорошее об Александре Сырском, военнослужащий ответил, что "таких слов у него нет".

"Вас приветствует тактика "мне [всё равно], нужно взять эту посадку, делайте, что хотите" на общевойсковом уровне", – написал в социальной сети Х военнослужащий 93-й бригады ВСУ Евгений "Стус" Черепня. "Я как военнослужащий оперативно-тактической группировки "Соледар" очень "рад" новому главкому", – пишет другой военнослужащий с ником "Император мавика".

Почти два миллиона просмотров в Х набрал пост офицера ВСУ, ведущего блог под ником Tatarigami_UA.

"Лидерство генерала Сырского обанкротилось, его присутствие или приказы, исходящие от его имени, деморализуют и подрывают доверие к командованию в целом. Его неумолимое стремление к тактическим успехам постоянно истощает наши ценные человеческие ресурсы, в итоге мы совершаем тактические прорывы, такие, как захват очередной лесопосадки или небольших деревень, не держа в голове каких-либо оперативных целей. Этот подход создает бесконечный цикл бесплодных атак, истощающих личный состав. Его неудачная попытка своевременно отвести войска из Бахмута в начале этого года в сочетании с его одержимостью вернуть контроль над городом, используя тактику группы Вагнера, способствует этому истощению и имеет более широкие последствия, чем могут осознавать люд", – пишет комментатор.

Подобное отношение к Сырскому в рядах военнослужащих ВСУ подтверждают и западные журналисты, общавшиеся с украинскими военными, например журналист Financial Times Кристофер Миллер. "Новость о назначении Сырского главнокомандующим вызвала бурю негодования в рядах украинских военных, многие солдаты встревожены. Они говорят, что он Сырский бессердечно расходует войска, и называют его "мясником", – пишет Миллер в своей статье о новом главкоме. Журналист издания The Economist Оливер Кэррол отмечает также, что Сырскому часто приписывают недостаток, свойственный многим российским военачальникам и приведший к череде поражений России в начале войны: он внушает подчиненным такой страх, что ему боятся сказать в лицо правду о реальном положении дел.

Впрочем, о Сырском можно найти и положительные отзывы – например, от Петра Верзилова, россиянина, бывшего издателя "Медиазоны", ныне воюющего в рядах ВСУ.

Американский генерал в отставке Марк Хартлин также считает, что смена главнокомандующего пойдёт на пользу украинской армии из-за физического и морального истощения генерала Залужного. "Это хорошее решение – привлечь новые силы для следующего этапа кампании", – резюмирует он.

Важно помнить и то, что многие из приписываемых ему неправильных решений Сырский принимал, будучи непосредственным подчиненным сверхпопулярного в украинском обществе Валерия Залужного.

В том числе поэтому некоторые комментаторы считают, что такая смена командования, тем более об отставке Залужного прямо не объявили, не приведёт к кардинальным изменениям в структуре украинской армии.

Что дальше?

Пока неясно, какую тактику изберёт главком Сырский. Он принимает на себя командование в фазе активного наступления российской армии по всей линии фронта, когда украинские войска сталкиваются как с нехваткой техники и боеприпасов, так и живой силы, поэтому вопрос о новой волне мобилизации встаёт всё острее. К тому же американский Конгресс всё ещё не принял законопроект о помощи Украине. Неизвестно также, повлияет ли смена главнокомандующего на отношения между Украиной и её западными союзниками.

Пресс-секретарь министерства обороны США Пэт Райдер сказал, что министр Ллойд Остин пока не общался с Сырским, но Райдер заверил, что смена главкома ВСУ не повлияет на американскую поддержку.

Научный сотрудник Центра европейского политического анализа (CEPA) Владимир Дубовик также считает, что смена главнокомандующего радикально не повлияет на взаимоотношения Украины с её партнёрами. "Те, кто собирался и дальше поддерживать Украину, будут это делать. Может быть, что сигнал, который увидят американцы в этом решении Украины, возымеет некоторые негативные последствия в том смысле, что все союзники Украины, которые ей помогают, могут увидеть в этом признаки разброда и противоречий внутри страны, неуверенность Украины в своих силах, признание того, что военные действия не так уж удачно идут в последнее время, признание разногласий, может быть, в вопросах мобилизации и так далее.

Это может быть негативно воспринято в том смысле, что если украинцы потеряли уверенность в себе, и уже нет прежней консолидации, то, может быть, тогда уже время остановить массированную помощь Украине и оказать давление на Зеленского, чтобы он пошел на какие-то переговоры или мирное соглашение с Москвой. И, я полагаю, что некоторые могут истолковать этот эпизод именно так. По крайней мере те, кто давно призывает к переговорам и заключению соглашения о прекращении огня. Они будут использовать этот эпизод наверняка, чтобы показать, что "вот видите, украинцы сами уже не уверены в том, что эта война правильно или хорошо для них идет. Поэтому нужно и дальше подталкивать Киев к какому-то соглашению с Москвой", – считает Дубовик.

Он добавляет, что нынешние перемены повысят градус напряжённости в обществе из-за популярности Залужного, но не приведут к масштабным протестам или новому Майдану, поскольку "дух консолидации и сплочённости и украинцев пока что сильнее". "Но вопросы появятся", – резюмирует эксперт в сфере международных отношений Владимир Дубовик.