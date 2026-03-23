NYT: Израиль рассчитывал на восстание в Иране и убедил США в операции

Израиль убедил США начать войну против Ирана, опираясь на оценки разведки о возможном массовом восстании внутри страны. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, директор "Моссада" Давид Барнеа представил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху план, согласно которому уже через несколько дней после начала боевых действий израильская разведка могла бы мобилизовать иранскую оппозицию на протесты.

Этот план также был представлен американской стороне во время визита Нетаньяху в Вашингтон в середине января.

Как отмечает The New York Times, и Нетаньяху, и президент США Дональд Трамп придерживались оптимистичного сценария. Они полагали, что ликвидация иранского руководства и серия разведопераций могут вызвать массовое восстание и быстро завершить войну.

Внутри США и Израиля к сценарию "Моссада" отнеслись скептически, отмечают собеседники издания. Американские военные предупреждали Трампа, что иранцы не выйдут на протесты на фоне ударов со стороны США и Израиля.

В итоге предположение о возможном масштабном восстании стало, по оценке The New York Times, одной из ключевых ошибок в подготовке боевой операции.

28 февраля США начали совместную с Израилем военную операцию против Ирана. В результате ударов был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи, поражены военные и ядерные объекты страны. Иран в ответ наносит удары по американским базам и инфраструктуре союзников Вашингтона в странах Персидского залива.

МАГАТЭ полагает, что в Исфахане под землей расположено хранилище высокообогащённого урана. Об этом говорилось в опубликованном недавно докладе МАГАТЭ. Уран может использоваться в качестве топлива для ядерных реакторов или подвергаться дальнейшей переработке для создания ядерного оружия. Тегеран разработку такого оружия отрицает.



