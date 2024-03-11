NYT: к июлю Украине могут передать шесть F-16. Будут готовы 12 пилотов

Подготовка двенадцати украинских пилотов к боевому пилотированию истребителей F-16 может завершиться уже к июлю, а Украина к этому моменту может получить шесть этих боевых машин. Об этом пишет в понедельник газета The New York Times со ссылкой на не названных по именам американских чиновников.

Газета отмечает, что теоретически F-16 действительно могут начать использоваться украинскими ВВС в войне с Россией уже этим летом, однако речь в данный момент идёт об очень небольшом количестве - буквально считанных единицах этих машин.

Большая часть статьи посвящена процессу обучения украинских пилотов, которое началось ещё в прошлом году в Дании, Великобритании и США. Решающую роль в процессе обучения должно сыграть пребывание пилотов в новом учебном центре Фетешти на юге Румынии. Там должно пройти обучение пилотированию F-16 с симуляцией боевых условий. На данный момент, однако, украинские пилоты ещё не прибыли в этот учебный центр, и неясно, когда начнутся занятия.

Издание подчёркивает, что остаётся много неопределённости и относительно того, когда страны, обещавшие Украине F-16, в действительности передадут свои самолёты и сколько их будет. Ранее ряд европейских стран, включая Нидерланды, Норвегию и Данию, обещали передать несколько десятков истребителей, однако к июлю Украина может получить только шесть машин, которые передаст Дания.

В статье отмечается, что обычно обучение пилотированию F-16 занимает "годы", а подготовка украиских пилотов осуществляется в более сжатые сроки - но всё же медленнее, чем надеялись в Киеве. Отмечается, в частности, что "языковые навыки и знания западных технологий полётов" украинских пилотов замедляли процесс обучения на базе в Дании, который начался в прошлом году.

Также в статье отмечается, что для эксплуатации истребителей необходимо большое число обслуживаюшего персонала. Сейчас в Дании проходит обучение около 50 украинских техников, однако этого числа явно недостаточно для обслуживания существенного числа F-16.

На пути к использованию F-16 есть и другие препятствия, в частности состояние украинских военных аэродромов, которые неоднократно подвергались ударам российских сил. В Москве ранее заявляли, что если переданные Украине истребители будут базироваться за пределами Украины, то соответствующие страны станут военными целями для российской армии.

Украинские власти с начала широкомасштабного вторжения в страну просят западных союзников оказать помощь, в том числе, поставками истребителей F-16, поскольку потенциал украинских и российских воздушных сил сейчас несопоставим, а без господства в воздухе трудно осуществлять наступательные действия. Ряд стран НАТО согласились поставить Украине эти истребители в 2023 году. Речь идёт об истребителях четвёртого поколения производства США, это самый массовый в мире боевой самолёт подобного класса, который может использоваться как для обороны воздушного пространства, так и для поддержки наступательных операций. Сами Соединённые Штаты в поставках не участвуют, однако дали на них необходимое разрешение, а также принимают участие в обучении украинских пилотов.