Обещания и реальность. Европейская помощь Украине за годы войны

С начала полномасштабной войны в Украине Европа активно оказывает Киеву финансовую и военную помощь. Заявленная поддержка была многообещающей, но спустя два года войны можно подвести итог: часть обещанной помощи еще не дошла до Украины или "застряла" в местной бюрократии. Некоторые европейские страны самостоятельно приняли решение снизить или ограничить поддержку из-за внутренних проблем.

За два года войны страны Европы – члены Европейского союза, Великобритания и ряд других государств – анонсировали несколько пакетов финансовой, военной и гуманитарной помощи, оцениваемой в более чем 150 миллиардов евро. Средства выделяются как из бюджета ЕС, так и непосредственно отдельными странами, ряд поставок осуществляется совместно. Лидеры по оказанной Украине за два года войны поддержке – Германия, Великобритания, Норвегия, Польша, Нидерланды.

В последнее время, однако, наблюдатели фиксируют снижение объемов оказываемой помощи. В конце 2023 года немецкий исследовательский проект "Трекер поддержки Украины" заявил о сильном сокращении объемов помощи, анонсированной странами ЕС.

Радио Свобода проанализировало, какое финансирование и обещанные европейскими странами поставки вооружений уже дошли до Украины, а какое – пока нет.

Германия: большие обещания, застрявшие "Леопарды"

Германия – главный спонсор Украины среди стран Европы. Общий объем оказанной этой страной помощи, включая военную технику, оценивается примерно в 22 миллиарда евро. Берлин стал предоставлять финансовую, военную и гуманитарную поддержку Киеву практически сразу после российского вторжения. Передача же тяжелого вооружения, такого как зенитные самоходные установки Gepard и танки Leopard 1 и 2, затянулась до начала 2023 года из-за разногласий в правительстве ФРГ.

В начале 2023 года Украине был обещан масштабный пакет военной помощи, включающий, помимо тысяч единиц боеприпасов и снаряжения, около 40 боевых машин пехоты Marder, 18 танков Leopard 2 A6 и около 100 танков Leopard 1 A5. Все 18 танков Leopard 2 A6 были доставлены в Украину до конца года, а итоговое количество Marder, полученных Киевом, удвоилось и составило 90. До лета прошлого года Украина получила от Германии 2 зенитно-ракетных комплекса Patriot. В январе этого года Германия объявила о поставке шести вертолетов Sea King. Правительство ФРГ не раскрывает планируемые даты поставок из соображений безопасности, но с июля прошлого года отчитывается об уже доставленной технике.

Большая часть обещанной в 2022 и 2023 годах техники – уже в Украине. Серьезным исключением стали Leopard 1 A5 – из почти ста танков, обещанных год назад, на январь 2024-го Украины достигло только 30. Эта проблема уже обсуждалась в немецких СМИ.

Задержка с поставками Leopard 1 А5 может быть связана с отсутствием необходимой ремонтной базы. Эти танки примерно на 10 лет старше своего преемника Leopard 2 А6 и чаще требуют ремонта еще до прибытия на украинскую территорию. Известно даже, что Украина отказалась от части таких танков из-за “необходимого ремонта, который страна не в состоянии была выполнить”.

Подготовка танков к отправке заняла определенное время

“В отличие от Leopard 2, их предшественники уже не используются. Это значит, что на момент объявления [Германией] о поставках военной помощи производственная мощность таких танков не была отлажена. Запчасти для Leopard 1 не производились. Поэтому подготовка этих танков к отправке заняла определенное время“, – сообщил Радио Свобода на условиях анонимности немецкий исследователь в области безопасности и обороны. Он также отметил, что персонал, который разрабатывал, производил и занимался починкой Leopard 1, уже давно не у дел.

Еще одна проблема может крыться в недостаточно налаженной логистике и системе ремонта. Танки заезжают в Украину через Польшу и должны ремонтироваться там же. Однако компания-производитель Leopard Krauss-Maffei Wegmann, по сообщениям, неохотно делится своей интеллектуальной собственностью, необходимой для ремонта запчастей, с польским посредником Polish Armaments Group, производящим ремонт в городе Гливице, недалеко от Кракова. Если для более новых Leopard 2 такой нюанс менее критичен, то для танков более старой модификации, постоянно требующих ремонта, это становится проблемой.

Оказание же финансовой помощи организовано довольно успешно – каждое министерство в отдельности выделяет средства на решение конкретных задач. Например, федеральное министерство экономики и защиты климата занимается поддержкой пострадавшего от войны украинского бизнеса и модернизацией энергосистемы страны. Министерство иностранных дел оказывает гуманитарную помощь, а министерство труда вкладывается в укрепление экономики Украины.

“Трекер поддержки Украины“ также положительно оценивает финансовый вклад Германии: Украина получила около 80% грантов и займов, обещанных с февраля 2022 по январь 2024 года.

Польша: пунктуальность и политические колебания

Польша встретила 2024 год с новым правительством и обновленными национальными приоритетами. Если в начале полномасштабной войны эта страна была в авангарде поддержки Украины, то два года спустя приоритеты немного изменились. Тем не менее Польша входит в пятерку лидеров среди стран ЕС по оказанию помощи Украине, общий объем которой составил около 4.5 миллиардов евро за два года войны.

Приверженность выполнению договоренностей оказалась сильной стороной Польши. Страна стала одной из немногих, кто оперативно доставил Украине почти все обещанное тяжелое вооружение. К таким выводам пришел "Трекер поддержки Украины", анализируя данные за два последних года.

Украина оперативно получила от Польши 300 танков T-72 и 54 гаубицы калибром 155 мм. Также, по данным варшавского Центра восточных исследований, Польша уже в полном объеме поставила Украине все обещанные (а именно – 14) в начале 2023 года истребители МИГ-29, 4 реактивные системы залпового огня “Град“ и 19 бронеавтомобилей AMZ Dzik.

Польша заинтересована в поддержке Украины, поскольку если Россия победит, следующей может стать сама Польша, считает научный сотрудник департамента безопасности и обороны варшавского Центра восточных исследований Яцек Тарочинский. Успешность и оперативность польских поставок оружия он также связывает с более боеспособным, чем у ряда других стран ЕС, состоянием польской армии. "В отличие от большинства стран Западной Европы, Польша не сокращала свои вооруженные силы после завершения Холодной войны до смехотворно низкого уровня. Переданное Украине вооружение было полностью функционально и не нуждалось в ремонте", – заявил Тарочинский в интервью Радио Свобода. Еще одной причиной быстрой поставки оружия он называет оперативно принятое польскими властями решение временно ослабить свою боеспособность в пользу помощи Украине. "C точки зрения Варшавы срочная военная помощь Киеву в марте-июне 2022 года стоила того, чтобы временно ослабить польскую армию", – отметил эксперт.

Тем не менее, поставка некоторых обещанных Польшей вооружений остается под вопросом. Например, из 200 бронетранспортеров Rosomak, о передаче которых объявлялось в апреле 2023 года, по имеющимся данным, лишь половина “доехала” до Украины.

Польша не сокращала свои вооруженные силы после завершения Холодной войны до смехотворно низкого уровня

Осенью 2023 года в польской политике произошел разворот на 180 градусов. Тогдашний премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил, что Варшава не будет поставлять Украине вооружение: "Мы больше не поставляем Украине оружие, поскольку нам необходимо вооружать собственную страну". Причиной этой перемены стал польско-украинский конфликт вокруг поставок зерна из Украины на рынок Польши. Он не урегулирован до сих пор.

Однако в конце года, после парламентских выборов, в результате которых консервативное правительство Моравецкого сменил более либеральный кабинет Дональда Туска, Польша вернулась к курсу помощи Украине. Новоизбранный премьер-министр Польши заявил, что страна продолжит "громко и решительно выступать за объединение свободного мира, западного мира с целью помощи Украине в этой войне". В конце января Туск лично посетил Киев и пообещал предоставить Украине займ для приобретения вооружения и найти возможности наладить совместное производство оружия.

Кроме заявленного в январе займа, Польша почти не оказывала Украине финансовой поддержки.

Великобритания: много амбиций, мало прозрачности

Великобритания занимает второе место по количеству обещанной Украине помощи среди европейских стран. Общий запланированный за два года объем британской поддержки оценивается примерно в 15 миллиардов евро.

Великобритания стала первой страной, заявившей о передаче Украине 14 боевых танков и сотен единиц дальнобойного вооружения в 2022 году. В апреле 2023-го тогдашний министр обороны Бен Уоллес объявил, что все 14 танков были поставлены в Украину. Весной того же года Лондон объявил о поставках оружия дальнего боя, включающего неназванное количество крылатых ракет Storm Shadow и сотни боевых дронов с радиусом поражения до 200 километров. В мае 2023 года Уоллес подтвердил, что часть Storm Shadow уже поставлена и используется украинской армией. В отчете британского парламента за июль прошлого года указано о получении Украиной ста единиц противотанкового оружия, к которому, в частности, относятся Storm Shadow.

Подсчитать выполнение Великобританией обещаний по поставке техники сложно, поскольку Лондон редко озвучивает конкретное количество поставляемой техники, а чиновники воздерживаются от ответов на такие вопросы по соображениям безопасности. Иногда данные об обещанной и поставленной технике не сходятся. Например, в январе чиновник британского министерства обороны заявил о "тысячах доставленных в Украину дронов", а в официальном отчете парламента Великобритании на июль 2023 года указано лишь 200 единиц такой техники.

Великобритания стала абсолютным лидером среди европейских стран по количеству анонсированной финансовой помощи, общий объем которой составил более 6 миллиардов евро. Однако на начало 2024 года Украиной было получено меньше трети обещанного финансирования.

Норвегия: долго летящие истребители

Норвегия, которая является членом НАТО, но не входит в Евросоюз, также занимает лидирующие позиции по заявленному количеству помощи Украине среди стран Европы. Общий оцениваемый объем анонсированной Осло финансовой, гуманитарной и военной помощи, оказанной за два года, составил чуть более 7 миллиардов евро.

Норвегия не поставила Украине значительного количества тяжелой техники, однако большинство обещанной в 2022 и начале 2023 года помощи уже достигло получателя. Известно как минимум о двух системах противовоздушной обороны NASAMS, которые Норвегия обещала поставить в Украину в марте 2023 года. В ноябре того же года президент Украины Владимир Зеленский объявил в своем телеграм-канале, что военные запасы страны пополнились новыми системами NASAMS. В конце 2023 года норвежское правительство обещало в короткие сроки дополнительно поставить Украине неуказанное количество NASAMS и комплектующих к ним, но на начало 2024 года эти установки еще не добрались до Украины.

Мы приняли решение провести обучение украинских пилотов и поставить Украине два истребителя F-16

Норвегия также поставила в Украину все обещанные 23 самоходные установки M109, 8 танков Leopard 2A4s и 100 переносных зенитных ракетных комплексов Mistral, а также, совместно с Германией и Данией, часть из 16 обещанных самоходных артиллерийских установок Zuzana 2s.

Очень важной для Украины составляющей военной помощи являются западные самолеты-истребители. Пока известно только о полученных истребителях еще советского производства – от Польши и Словакии. В августе 2023 года США, производящие истребители F-16, дали разрешение на их поставку в Украину некоторыми европейскими странами, в частности, Норвегией. "Мы приняли решение провести обучение украинских пилотов и поставить Украине два истребителя F-16, находящихся на балансе Норвегии", – практически сразу заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Украина пока не получила эти истребители. В начале января 2024 года министерство обороны Норвегии сообщило, что они приземлились в Дании, где вскоре должно пройти обучение украинских пилотов. После этого самолеты должны долететь до Украины. Эксперты считают, что ожидать получения Украиной F-16 можно в лучшем случае летом этого года. "Для Украины переход к использованию F-16 будет более длительным, чем к другому оружию, которое она приобрела у западных партнеров, учитывая сложность использования и обслуживания такой комплексной техники", – заявил в разговоре с Радио Свобода старший научный руководитель RAND Europe Брайден Шпрулинг.

Без всеобъемлющей подготовки F-16 будут обычной мишенью на земле, считает доцент Королевской академии ВВС Норвегии Ларс Педер Хага. Эту подготовку, по его мнению, необходимо провести не только в Европе, но и в Украине. "В Украине необходимо создать инфраструктуру для приема, защиты и обслуживания самолетов, а также планирования соответствующих операций", – пояснил Хага.

За два года войны Норвегия не раз анонсировала значительные пакеты финансовой поддержки Украины общим эквивалентом в 3,5 миллиарда евро. Однако, по данным "Трекера поддержки Украины", на начало 2024 года только 5% заявленной суммы достигло получателя. Впрочем, такой разброс цифр может быть связан с долгосрочными программами финансирования Украины, которые осуществляет Норвегия. Некоторые из них, например, программа поддержки Нансена, будут разворачиваться вплоть до 2027 года.

Миллион снарядов и 50 миллиардов евро

В 2024 году Нидерланды и Дания, оказывавшие незначительную помощь Украине на первых этапах войны, сильно нарастили обороты. В основном речь идет о примерно 40 истребителях F-16, которые эти страны должны были поставить Украине к началу 2024 года. Однако сейчас сроки передачи истребителей сдвигаются на середину лета, сообщает датское издание Berlingske. Более того, как заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, часть самолетов по изначальному плану планировалось доставить только в 2025 году. Стоит также отметить страны Балтии, которые оказали весьма весомую (в пропорциональном отношении) помощь: Эстония, Латвия и Литва пожертвовали на Украину более 1% своих ВВП. Для сравнения: Германия оказала поддержку в объеме 0,5% ВВП.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур был автором общеевропейской инициативы поставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что передача такого количества снарядов должна производиться быстро и может "внести перемены в ход войны". Однако спустя почти год после данного обещания страны ЕС смогли передать Украине лишь немногим более 300 тысяч снарядов. В конце января глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал проблему и заявил, что Киев получит более миллиона снарядов до конца 2024 года.

Говоря о финансовой помощи, нельзя не упомянуть и ЕС в целом, а именно Европейскую комиссию и Европейский инвестиционный банк. На их долю приходится около 77 миллиардов евро анонсированной финансовой поддержки Украине в виде грантов и займов. Пока Украина получила от ЕС около 26 миллиардов евро, основная же часть помощи в размере около 50 миллиардов, которая была согласована на саммите ЕС 1 февраля, поступит в Украину в течение четырех лет.

Работа над ошибками: конец "эпохи мирных дивидендов"

За два года военной поддержки Украины многие страны Европы постепенно истощили свои ресурсы. Такое мнение высказал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, заявив, что запасы оружия в странах Запада "достигли дна бочки". Так, Польша, осуществившая решающие поставки военной техники и вертолетов в Украину в первые месяцы войны, уже исчерпала внутренние ресурсы для помощи, считает Яцек Тарочинский. "После почти двух лет войны в Польше осталось мало вооружения, которое можно было бы передать Украине без полного разоружения польских вооруженных сил", – отметил эксперт.

В большинстве стран Западной Европы ситуация также может обстоять не лучшим образом. Проблему прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, призвав страны альянса активно наращивать производство оружия. "Мы помогаем, истощая собственные ресурсы, и это нежизнеспособная схема. Поэтому нам надо нарастить производство – не только для того, чтобы помочь Украине, но и чтобы укрепить собственную обороноспособность", – заявил Столтенберг на промышленном форуме НАТО в октябре 2023 года.

Мы помогаем, истощая собственные ресурсы, и это нежизнеспособная схема

Чтобы повысить обороноспособность, нужно в первую очередь увеличить расходы на оборону, как и договорились страны НАТО на саммите в Вильнюсе в июле прошлого года. Но большинство европейских стран пока не может позволить себе тратить на эти цели 2% ВВП, обговоренных на саммите. Например, Германии, главному военному и финансовому донору Украины среди стран ЕС в 2024 году, не хватило около 14 миллиардов евро, чтобы достичь 2-процентного показателя.

Вопрос не только в бюджете: пандемия коронавируса заставила многие оборонные предприятия значительно сократить штат, а санкции против России, введенные Западом после вторжения в Украину в 2022 году, отрезали производителей от ранее используемого дешевого сырья. Как результат, многие западные оборонные предприятия физически не успевают выполнить ряд заказов, активно поступающих от правительств стран Европы после 2022 года, сообщается в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира.

Такую ситуацию Лоренцо Скараццато, научный сотрудник этого института, называет окончанием эпохи так называемых дивидендов мира, когда после окончания Холодной войны большинство стран Центральной и Западной Европы значительно снизили военные расходы, пустив освободившиеся средства на другие внутренние нужды. "Во время эпохи мирных дивидендов иметь большое количество боеприпасов и оружия перестало быть необходимым для стран Европы. Военная индустрия также перестроилась, что повлекло за собой снижение объемов производства вооружений и долгие сроки его разработки. Вторжение же России в Украину в 2022 году застало военную индустрию Европы врасплох", – отметил Скараццато в разговоре с Радио Свобода.

Сейчас ситуация меняется. В 2023 году ЕС ратифицировал акт о поддержке производства вооружения (ASAP), который должен решить ряд точечных проблем оборонной промышленности стран Европы, возникших в последние годы – нехватку персонала, сбившиеся цепочки поставок и износ производственных линий. Европейские законодатели разрабатывают сейчас два механизма: укрепление оборонной промышленности с помощью закона об общих закупках (EDIPRA) и европейскую программа оборонных инвестиций (EDIP). Цель обоих – увеличить скорость, объемы и качество производимого в Европе вооружения. Особый упор делается на совместное производство с Украиной, чтобы укрепить ее обороноспособность, которая не будет зависеть от западных политических колебаний. Такое сотрудничество уже обговаривается Бельгией, Францией и Польшей.

Опрошенные Радио Свобода европейские военные эксперты сходятся во мнении, что эти меры нужно было принимать еще до вторжения России в Украину, поскольку перестройка военной индустрии в демократических странах занимает годы.

Научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований Тобиас Сэтер считает ситуацию тревожной, поскольку сохраняется разрыв между обещанными Украине европейскими поставками оружия и их реализацией, при том, что военно-промышленный комплекс России работает в полную силу. Нынешний год, по словам Сэтера, должен проверить Европу на прочность и показать, сможет ли она с новой силой поддержать Украину после трудного для нее 2023 года.