NYT: Кремль призвал США прекратить преследовать танкер Bella 1

Кремль направил в США дипломатическую ноту с требованием прекратить попытки задержания танкера Bella 1 в рамках блокады судов, перевозящих венесуэльскую нефть. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Поздно вечером 31 декабря обращение было направлено в Госдепартамент и Совет национальной безопасности США, сообщает газета.

Танкер Bella 1 находится под американскими санкциями за перевозку иранской нефти. По данным властей США, судно шло из Ирана в Венесуэлу за нефтью без национального флага и считалось "безгосударственным", поэтому 21 декабря береговая охрана США пыталась перехватить его в Карибском море.

Экипаж Bella 1 отказался выполнить требования американской стороны и развернул судно обратно в Атлантический океан. В состав экипажа входят граждане России, Индии и Украины, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что специальная команда, способная обеспечить безопасность движущегося судна даже с потенциально враждебным экипажем, могла подняться на борт силой. Но источники газеты не пояснили, почему береговая охрана отпустила корабль, несмотря на санкции.

В конце декабря моряки нарисовали на борту Bella 1 российский флаг и сообщили береговой охране по радио, что действуют под юрисдикцией России, – возможно, чтобы получить защиту Кремля.

Танкер также был переименован и внесён в Российский морской регистр судоходства: теперь он зарегистрирован под названием Marinera, ходит под российским флагом и имеет порт приписки в Сочи.

США стянули в Карибское море значительные силы, заявив о борьбе с наркотрафиком, и восстановили заброшенную военную базу. В конце ноября Трамп объявил, что воздушное пространство над Венесуэлой полностью закрыто.

17 декабря президент США Дональд Трамп объявил в своей соцсети Truth, что отдал приказ о "полной блокаде" всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Блокаду ввели ради давления на венесуэльское правительство Николаса Мадуро, чтоб лишить его основного источника дохода страны. Президент США неоднократно обвинял Мадуро в руководстве наркокартелем и высказывался о необходимости смены власти в стране.

Американские военные наносили удары по венесуэльским кораблям, которые, по их утверждениям, перевозили наркотики.

Мадуро и его подчиненные отвергают причастность к контрабанде наркотиков, обвиняют Вашингтон в поиске предлогов для смены режима в Венесуэле, в том числе и вооруженным путем, и называют действия США "серьёзным актом международного пиратства".