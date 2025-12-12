Ссылки для упрощенного доступа

США ввели санкции против трех членов семьи Мадуро и шести танкеров

Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Соединенные Штаты расширили санкции против Венесуэлы: ограничения введены в отношении трех племянников жены президента страны Николаса Мадуро и шести судоходных компаний, которые занимаются поставками венесуэльской нефти.

Также ограничения введены в отношении шести танкеров. В Минфине США заявили, что суда занимались "обманными и небезопасными методами судоходства и продолжают предоставлять финансовые ресурсы для подпитки коррумпированного наркотеррористического режима Мадуро".

Как пишет Минфин США, двое племянников Силии Флорес – Эфраим Антонио Кампо Флорес и Франсиско Флорес де Фрейтас – являются наркоторговцами. Отмечается, что их называют "наркоплемянниками". В ноябре 2015 года они были арестованы в столице Гаити Порт-о-Пренсе, когда завершали сделку по транспортировке сотен килограммов кокаина в США. Их осудили по обвинению в наркоторговле, но в 2022 году их освободили в рамках обмена заключенными с Венесуэлой. Минфин утверждает, что они продолжили свою деятельность по торговле наркотиками.

Также в санкционный список включили панамского бизнесмена Рамона Карретеро Наполитано, который, как утверждается, заключал "выгодные контракты с режимом Мадуро и имел различные деловые отношения с его семьей".

В четверг вечером президент США Дональд Трамп также повторил свою угрозу вскоре начать удары по предполагаемым партиям наркотиков, направляющимся по суше из Венесуэлы в США.

Ранее США захватили у побережья Венесуэлы нефтяной танкер Skipper. Министр юстиции США Пэм Бонди заявил, что танкер использовался "для перевозки венесуэльской и иранской нефти, являющейся объектом санкций". Skipper был включен в санкционный список США. По данным Белого дома, нефть, которую перевозил танкер, будет конфискована.

Мадуро в ответ заявил, что США "открыли эру преступного морского пиратства в Карибском бассейне". Он добавил, что "Венесуэла обеспечит безопасность всех судов, чтобы гарантировать свободную торговлю своей нефтью по всему миру".

