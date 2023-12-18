NYT: объявившие об уходе из РФ компании понесли убытки в $103 млрд

Западные компании, которые после начала полномасштабного российского вторжения в Украину объявили об уходе из России, суммарно понесли убытки на 103 миллиарда долларов. Об этом сообщает газета The New York Times, которая провела анализ финансовых отчетов.

По мнению издания, Владимиру Путину удалось превратить уход компаний в выгоду для лояльной элиты и всего государства. Покидающие рынок компании вынуждают продавать активы в России по бросовым ценам, а круг покупателей этих активов определяет сам президент Путин, пишет газета.

Журналисты в своем расследовании описали, как компании согласовывают свой выход из российского бизнеса с правительством России. С начала войны все подобные сделки требуется согласовать со специальной подкомиссией министерства финансов России. Ряд сделок, в том числе с акциями банков, с августа 2022 года должен одобрять сам Путин.

В декабре 2022 года подкомиссия Минфина обязала уходящие компании делать при продаже дисконт не менее 50% и попутно вносить "добровольный взнос" в бюджет России – от пяти до десяти процентов от рыночной стоимости актива.

Вероятно, именно эти "добровольные взносы" принесли за последний год российскому бюджету не менее одного миллиарда 250 миллионов долларов, отмечает издание. Как писал РБК, с декабря 2022 года по апрель нынешнего общая сумма взносов составила 20 миллиардов рублей.

Вот как описал журналистам процесс продажи один из его участников: "Стоит [иностранной] компании договорится о сделке с [российским] покупателем, как переговоры начинаются снова. В этот раз уже тайные - между покупателем и одним из министерств. Продавец, по большей части, в них не участвует. Эти переговоры часто заканчиваются уменьшением стоимости продажи, а иногда и сменой покупателя. Тогда уже сделка идет на согласование в подкоммисию [Минфина]. Иногда, сделка срывается после месяцев молчания".

С весны 2023 года российские подразделения нескольких западных компаний, планировавших уход из России, были национализированы.

В качестве примера сделки, в которую вмешалось государство, NYT приводит попытки нидерландской пивоваренной компании Heineken продать российские активы. Власти России отказались согласовывать сделку с покупателем активов Heineken и передали их Arnest Group, которая производит репелленты "Дихлофос», лак для волос "Прелесть", а также освежители воздуха, дезодоранты и крем для обуви.