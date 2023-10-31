Новый глава Carlsberg: наш бизнес в России украли

Датская пивоваренная группа Carlsberg разорвала все связи со своим российским бизнесом и отказывается заключать сделку с российским правительством, которая бы сделала захват активов законным. Такое заявление, которое приводит агентство Reuters, сделал 31 октября новый генеральный директор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен.

"Нет никакого способа обойти тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им сделать это законным", - подчеркнул Аруп-Андерсен, возглавивший компанию в сентябре. Он добавил, что с июля из-за ограниченных контактов с менеджментом российской дочки Carlsberg - "Балтики" - и российскими властями компании не удалось найти приемлемого решения ситуации.

С прошлого года датская группа пыталась продать "Балтику" в России, следуя по стопам многих других западных компаний, ушедших из страны после начала российского военного вторжения в Украину. В июне 2023 года Carlsberg объявила, что нашла покупателя своего бизнеса, но уже в следующем месяце решением президента Владимира Путина доля датской компании в "Балтике" была передана во временное управление Росимущества. Это произошло в соответствии с указом Путина "О временном управлении некоторым имуществом", подписание которого связали с необходимостью "безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву" санкции США и других стран, отмечает РБК.

В октябре 2023 года в Carlsberg сообщили, что отзывают у "Балтики" лицензии на производство и продажу всей продукции группы, включая такие марки, как Tuborg, Kronenbourg и Holsten. "Когда срок этих лицензий истечёт, им больше не будет позволено производить какую-либо нашу продукцию. Конечно, я не могу гарантировать, что это произойдёт, но мы этого ожидаем", - заявил во вторник Джейкоб Аруп-Андерсен.

На фоне санкций за нападение России на Украину многие западные компании объявили о приостановке работы на российском рынке или полном уходе. Все сделки по продаже бизнеса компаниями из стран, которые российские власти называют "недружественными", включая Данию и другие страны ЕС, подлежат одобрению правительственной комиссии.

В Кремле 31 октября отметили, что "свободного выхода" западных компаний в нынешней ситуации быть не может. Одновременно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос об особых условиях продажи их российского бизнеса в специальную правительственную комиссию.

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