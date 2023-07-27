NYT сообщила о начале основной фазы украинского наступления

Украинская армия начала основную фазу наступления, сосредоточив основные силы наступления в Запорожской области. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на два источника в Пентагоне.
Собеседники издания утверждают, что в наступление в регионе на юго-востоке Украины задействованы военнослужащие, которые обучались на Западе и лучшие образцы полученной западной техники. До сих пор они, преимущественно, находились в резерве.
Украинские официальные лица, по данным The New York Times, проинформировали США, что ВСУ пытаются наступать на юг через российские минные поля и линии обороны в сторону города Токмак. В случае успеха украинским военнослужащим откроется путь на Мелитополь.
Источники в Пентагоне утверждают, что цель наступления в регионе – отрезать сухопутный коридор, который соединяет занятые Россией региона на юге Украины с аннексированным Крымом. Новая операция ВСУ может занять от одной до трёх недель, пишет издание.
В свою очередь Financial Times со ссылкой на военных пишет, что неудачи на первом этапе наступления заставили Украину сменить тактику.
Источники газеты рассказали, что в начале операции среди части украинских военнослужащих наблюдался хаос. Продвигающиеся части останавливались перед минными полями и сталкивались с атаками российских вертолётов. В итоге Киев сменил тактику и, по словам украинских военных, это должно привести к успехам на поле боя.
По данным Financial Times, к новой тактике ВСУ у союзников также есть вопросы. Они интересуются, сможет ли Украина действовать так долгое время или же добиться таких результатов, которые заставят Кремль пойти на переговоры.
Информацию о наступлении ВСУ и усилении атак признало российское Минобороны. Ведомство утверждает, что все атаки отражены.
Сообщения об активности украинской армии поступают от властей подконтрольных России частей Запорожской области.
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