NYT: план Ирана отличается от "рабочей основы" Трампа на переговорах

План из 10 пунктов, обнародованный Ираном, отличается от документа, который президент США Дональд Трамп ранее назвал "рабочей основой, позволяющей вести переговоры". Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным издания, речь идёт о двух разных документах. При этом собеседник газеты не уточнил, в чём именно состоят различия, но отметил, что этот вопрос должна прояснить пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

В свою Иран предупредил о возможном выходе из режима прекращения огня. По данным агентства Tasnim, Тегеран заявил США о готовности отказаться от двухнедельного перемирия, если Израиль продолжит операции против проиранской шиитской группировки "Хезболла" (признана террористичкской в США и Израиле) в Ливане. Источники утверждают, что иранские военные уже определяют цели для возможного ответа.

Израиль ранее заявил, что перемирие не распространяется на операции против "Хезболлы" в Ливане и удары по группировке не считаются нарушением соглашения.

По данным СМИ, израильская авиация нанесла массированные удары по Бейруту и другим районам Ливана. Представители Красного Креста сообщили как минимум о 80 погибших и более чем 200 раненых.

"Под завалами рухнувших домов есть люди, число жертв и пострадавших может возрасти", — заявил комиссар Красного Креста Джордж Кеттане.

МИД Израиля также призвал власти Ливана активнее действовать против "Хезболлы", заявив, что Бейрут не выполняет обязательства по сдерживанию группировки.

Одновременно, по информации иранских СМИ, проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив был приостановлен после ударов Израиля по Ливану.

Как пишет Financial Times, Иран также рассматривает возможность взимания платы за проход танкеров через пролив — по одному доллару за баррель нефти. Глава Союза экспортеров нефти Хамид Хосейни заявил, что платежи планируется принимать в биткоинах.

"Ирану необходимо контролировать, что перевозится через пролив, чтобы эти две недели не были использованы для перевозки оружия", — сказал Хосейни.

По его словам, танкеры должны будут заранее сообщать о грузе, а суда без разрешения "будут уничтожены".

