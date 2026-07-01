NYT: потери России и Украины превысили 2 миллиона человек

По данным исследования, опубликованного 1 июля в The New York Times, совокупные потери убитыми и ранеными военными России и Украины превысили 2 миллиона человек. Анализ, основанный на данных американского аналитического Центра стратегических и международных исследований (CSIS), оценивает потери РФ примерно в 1,4 миллиона человек, а Украины – от 525 тысяч до 625 тысяч человек.

Авторы исследования также отмечают, что несмотря на высокие потери, Россия сталкивается с замедлением продвижения, а украинские атаки, включая использование БПЛА, переносят боевые действия на территорию РФ.

NYT пишет, что в 2026 году Россия ежемесячно теряет 30-34 тысячи военнослужащих, что уже превышает темпы набора новых контрактников. При этом весной российская армия впервые с 2024 года начала терять больше территорий, чем захватывать.