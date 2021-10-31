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NYT: США передали России список подозреваемых в кибератаках

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд в Москве

Соединённые Штаты за закрытыми дверями ведут переговоры с Россией о проблеме кибербезопасности и недавно передали российской стороне имена нескольких хакеров, которые, по данным американского разведсообщества, причастны к недавним кибератакам на объекты в США.

Такое утверждение содержится в статье под заголовком "Соперники на мировой арене, Россия и США в тишине ищут области для сотрудничества", опубликованной в воскресенье на сайте газеты New York Times. В ней утверждается, что в последние месяцы между американскими и российскими представителями ведётся диалог также по другим проблемам в частности, по контролю за вооружениями, по утверждению газеты, "самый глубокий за многие годы". "Администрация Байдена применяет трезвый подход к отношениям с Россией" - пишет издание.

Диалог, ведущийся по большей части за кулисами, начался после встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в Женеве в июне нынешнего года. Как отмечает New York Times, за последние месяцы три высокопоставленных представителя администрации США посетили Москву, российские и американские представители также несколько раз встречались в Швейцарии и Финляндии.

Передаче российской стороне данных о подозреваемых в хакерских атаках, как пишет газета, предшествовали длительные дебаты в американском разведсообществе. Теперь, по словам американских представителей, в Вашингтоне ждут, "приведёт ли информация к арестам", называя нынешнюю ситуацию проверкой на то, насколько президент Путин был искренен в своём обещании помочь бороться с киберпреступностью.

Обвиняя российских хакеров в кибератаках, власти США в последнее время подчёркивали, что за атаками с целью выкупа, скорее всего, не стоит сам Кремль или российские спецслужбы.

В статье также идёт речь о недавнем визите в Москву заместителя госсекретаря Виктории Нуланд. Как утверждается, поднимался широкий круг вопросов, однако были и темы, которые Кремль не хотел обсуждать - среди них репрессии против политической оппозиции и ситуация находящегося в колонии Алексея Навального.

Пока неясно, состоится ли в ближайшее время новая встреча Путина и Байдена. Российский президент не приехал на саммит "Группы двадцати" в Рим, в котором участвовал Байден. Глава российской делегации, министр иностранных дел Сергей Лавров, заявил в воскресенье, что у него состоялся с Байденом "непродолжительный, но полезный разговор". По словам Лаврова, Байден передал привет Путину и подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты.

Сам Байден, выступая вечером в воскресенье, выразил сожаление в связи с тем, что российский и китайский лидеры не приехали на саммит и лично не представили позиции своих стран по важнейшим вопросам.

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