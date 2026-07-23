В США расследуют возможную роль России в ударах Ирана по объектам ЦРУ

Аналитики разведки США расследуют возможную причастность России к атакам Ирана на объекты ЦРУ в странах Персидского залива, пишет Reuters со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, аналитики хотят выяснить, оказывала ли Россия помощь Ирану, предоставляя информацию о целях или продвинутые технологии беспилотников. Отмечается, что представители американской разведки еще не пришли к окончательным выводам о возможном участии России в этих атаках.
В марте Иран атаковал как минимум два объекта ЦРУ: один располагается на востоке Ирака, другой – в посольстве США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Некоторые источники Reuters рассказали, что были атакованы и другие объекты, но отказались раскрыть подробности.
В одной из внутренних записок американской разведки, по словам источника, сделан вывод о вероятной причастности России к нападениям на объекты ЦРУ. По мнению аналитиков, посольство в Эр-Рияде атаковали две модифицированные Россией версии иранских беспилотников "Шахед".
По словам собеседника агентства, Россия помогла Ирану повысить точность беспилотников "Шахед-136", предоставив спутниковую навигационную систему "Комета-М", которая сложнее поддается глушению, чем система, разработанная Ираном.
- В марте Washington Post писал со сслыкой на источники, что Россия передает Ирану разведывательную информацию для ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Отмечается, что эта помощь началась после начала войны и стала первым признаком того, что Россия, как один один из главных геополитических соперников США, участвует в конфликте, пусть и косвенно.