В США расследуют возможную роль России в ударах Ирана по объектам ЦРУ

Аналитики разведки США расследуют возможную причастность России к атакам Ирана на объекты ЦРУ в странах Персидского залива, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, аналитики хотят выяснить, оказывала ли Россия помощь Ирану, предоставляя информацию о целях или продвинутые технологии беспилотников. Отмечается, что представители американской разведки еще не пришли к окончательным выводам о возможном участии России в этих атаках.

В марте Иран атаковал как минимум два объекта ЦРУ: один располагается на востоке Ирака, другой – в посольстве США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Некоторые источники Reuters рассказали, что были атакованы и другие объекты, но отказались раскрыть подробности.

В одной из внутренних записок американской разведки, по словам источника, сделан вывод о вероятной причастности России к нападениям на объекты ЦРУ. По мнению аналитиков, посольство в Эр-Рияде атаковали две модифицированные Россией версии иранских беспилотников "Шахед".

По словам собеседника агентства, Россия помогла Ирану повысить точность беспилотников "Шахед-136", предоставив спутниковую навигационную систему "Комета-М", которая сложнее поддается глушению, чем система, разработанная Ираном.