NYT: в слитых письмах ФСБ называет провластные СМИ "коллегами"

Сотрудники провластной ВГТРК использовали письма ФСБ, китайскую пропаганду и новости из консервативных американских СМИ, чтобы создать нарратив об успехах России на войне в Украине. Об этом рассказывает газета The New York Times, журналисты которой проанализировали и верифицировали слитую переписку ВГТРК с января по март 2022 года.

В день российского вторжения в Украину, 24 февраля, ФСБ разослала государственным СМИ письмо, в котором называла их "коллегами" и утверждала, что украинские солдаты оставляют свои позиции. В марте ФСБ отправила сотрудникам государственных медиа досье на двух убитых украинских офицеров. Спецслужба утверждала, что они были террористами и убивали мирных жителей. При этом ФСБ попросила не ссылаться на неё в новостях, что и было сделано, пишет NYT.

После обстрела театра в Мариуполе, в результате которого погибли сотни укрывавшихся там людей, ФСБ прислала государственным СМИ письмо с темой "Важно!". К нему было приложено видео с женщиной, которая говорила, что театр взорвали украинские националисты, а не российские военные. "Пожалуйста, используйте в своих материалах", – говорилось в письме.

Среди слитых писем были также переписки работников ВГТРК. В письмах они делились роликами из малоизвестных или крупных консервативных американских СМИ, которые показывали, что жители США недовольны санкциями. Также сотрудники ВГТРК перерабатывали сообщения из китайских государственных СМИ, создавая нарратив, что Китай поддерживает Россию и её "справедливую войну" в Украине.

Помимо этого, работники ВГТРК обсуждали, как их новости воспринимают в других странах. Например, цитату из немецкого журнала о российском телевидении как "ядовитой смеси лжи, ненависти и абсурда" с упоминанием телеведущего Дмитрия Киселёва, они выделили красным цветом как негативную.

ВГТРК не ответила на просьбу NYT о комментарии.