Как по писаному. Елена Сорокина – о пропаганде и её законах

Самым популярным словом уходящего года стало слово "газлайтинг". Оно означает манипулирование человеком: навязывание картинки, отличной от реальности, заранее выдуманной кем-то в корыстных целях. Другими словами, нас заставляют не верить своим глазам. Слово пошло из снятого ещё в 1944 году фильма "Газовый свет". Немудрено, что именно это понятие взяло первенство года на фоне беспрецедентной работы машины пропаганды в России в период военного вторжения в Украину.



Специалист по коммуникациям Георгий Почепцов пишет: "Пропагандистский мир не столько отражает реальность, сколько корректирует и направляет её, подчиняя своим целям. Иногда такая коррекция превращает ситуацию в головах в полную противоположность реальности. Реальный мир расположен в физическом пространстве, а пропаганда – даже не в информационном, а в виртуальном. И это пространство позволяет ещё сильнее отклоняться от реальности, поскольку человек описывает не подлинную реальность, а ту, которая есть у него в голове".



Существует 10 методов военной пропаганды, описанных профессором Брюссельского свободного университета Анной Морелли в 2001 году в монографии "Элементарные принципы военной пропаганды". Вот они, эти методы, применимые к любым военным действиям:



1. Мы не хотим войны, мы только обороняемся!

2. Ответственность за эту войну несёт только наш противник!

3. Лидер наших врагов – воплощение зла, у него лицо дьявола.

4. Мы защищаем благородное дело, а не свои корыстные интересы.

5. Враг умышленно зверствует, а мы если и совершаем ошибки, то ненамеренно.

6. Противник применяет запрещённое оружие.

7. Мы несём мало потерь; потери противника огромны.

8. Известные интеллектуалы и деятели культуры на нашей стороне.

9. Наше дело свято.

10. Кто сомневается в нашей пропаганде, тот предатель. Он помогает врагу.

Хотелось бы, чтобы главным словом 2023 года стало слово "реальность"

Российская пропаганда чётко следует этим универсальным правилам. В точном соответствии с пунктом первым написан текст заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева "Почему наше дело правое", опубликованный ко Дню народного единства. Помните риторический вопрос: за что мы воюем? Мы воюем, оказывается, за нашу священную землю, которую "никому не отдадим", мы защищаем наших людей.

Пунктом три ("лидер наших врагов воплощает в себе дьявола") занят в программе "Бесогон" Никита Михалков. Идеолог нового русского консерватизма Александр Дугин так и пишет: "Отныне всё открыто. Вот с кем ведется сегодня наша война, наша СВО. Без всяких метафор. Наш враг – Антихрист и его цивилизация. И именно пролегоменами к планетарному торжеству дьявола и был капитализм, материализм, атеизм, технический и социальный "прогресс" прежних эпох. Давить на тормоза уже поздно – на полном ходу захваченное сатаной человечество несется в бездну".



Писатель Захар Прилепин обслуживает пункт восемь. Он занят формированием новой культурной элиты, которая поддерживает военные действия. Ищет преемственность между старыми и новыми деятелями культуры и проводит параллель с Великой Отечественной войной (Иосифа Кобзон напоминает ему Сергея Лемешева, военкор Семён Пегов – советского фронтового корреспондента Павла Шубина, поэтесса Анна Долгарева – Юлию Друнину, и так далее). Недавнее заявление телеведущего Владимира Соловьева о том, что нет выше доблести для мужчины, чем жизнь отдать за родину, а к тем, кто предпочитает "сдохнуть на озере Комо, обсираясь мелкими бриллиантами", надо относиться с презрением, работает на пункт четыре ("мы защищаем благородное дело, а не корыстные интересы"). В историю военной российской пропаганды (вместе с "вежливыми людьми" и "зелёными человечками") войдут "боевые комары", которых, если верить представителю России в ООН Василию Небензе, выводят "в американских биолабораториях в Украине". Это заявление – к пункту о незаконном оружии, которое применяет сторона противника.

В том, что касается предательства, пропагандисты стараются перекричать друга. Главный редактор RT Маргарита Симоньян недавно сравнила предателей родины с манкуртами из романа Чингиза Айтматова "И дольше века длится день" (манкурт – это человек, оказавшийся в плену, зверской пыткой превращенный в бездушного раба, забывший о прошлой жизни и выполняющий любые распоряжения своих хозяев). Кто сомневается "в нашей пропаганде" и не верит словам Симоньян, тот, оказывается, и есть манкурт.

Хотелось бы, чтобы главным словом 2023 года стало слово "реальность". Чтобы россияне наконец увидели, в какой тупик их завела пропаганда и нынешнее руководство России. Последние опросы общественного мнения (за переговоры с Украиной выступают 55% россиян) дают на это хотя бы некоторую надежду.

Елена Сорокина – журналист и политолог



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