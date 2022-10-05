NYT: в США считают, что за покушением на Дугину могла стоять Украина

Разведслужбы Соединённых Штатов считают, что взрыв автомобиля в Московской области, в результате которого в августе нынешего года погибла дочь праворадикального философа Александра Дугина Дарья, мог быть покушением, одобренным представителями властей Украины. Об этом - со ссылкой на не названных по имени американских чиновников - пишет газета The New York Times.
Как отмечает издание, украинские представители, узнав об оценке разведслужб США, продолжают отрицать причастность Киева к убийству Дугиной. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что для Киева организация покушения на Дугину не могла иметь ни стратегического, ни тактического смысла.
Американские представители утверждают, что Соединённые Штаты не имели никакого отношения к взрыву, они не предоставляли украинской стороне никакой информации для подготовки покушения и не знали о том, что оно готовится. Если бы они об этом знали, они бы выступили против. Также, как утверждается, Соединённые Штаты после гибели Дугиной высказали украинским представителям своё недовольство. В США считают, что подобные покушения не приближают окончание войны, но при этом могут вести к эскалации, в частности к организации Россией покушений на украинских лидеров.
Некоторые представители спецслужб США считают, что целью покушения мог быть сам Александр Дугин, а не его дочь. Собеседники New York Times не сказали, какая именно украинская структура могла стоять за подготовкой покушения, а также знал ли президент Владимир Зеленский о его подготовке.
Отмечается также, что в Вашингтоне, который делится с Украиной разведданными, были недовольны тем, что украинские спецслужбы не всегда делятся с США своими планами.
- Автомобиль, за рулём которого была Дарья Платонова (Дугина), был взорван вечером 20 августа. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила о раскрытии убийства Дугиной. Ведомство заявило, что его подготовили и совершили спецслужбы Украины, и назвала имя предполагаемого исполнителя убийства - это гражданка Украины некая Наталья Вовк. После управляемого подрыва автомобиля, в котором находилась Дугина, Вовк вместе с дочерью выехали в Эстонию, утверждает ФСБ. Вовк не общалась с журналистами и не комментировала обвинения, её местонахождение неизвестно. Офис президента Украины заявил о непричастности к гибели Дугиной. "Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения", – заявил советник главы Офиса Михаил Подоляк.
- Владимир Путин наградил Дугину орденом Мужества посмертно. По прошествии некоторого времени российские прокремлёвские СМИ почти перестали вспоминать о её гибели, о ходе расследования ничего не сообщалось с конца августа.
- Александра Дугина, выступающего с крайних антиукраинских и антизападных позиций и горячо поддерживающего войну, некоторые западные комментаторы считают философом, близким к Владимиру Путину. Есть и другая точка зрения, согласно которой Дугин не имеет на российские власти никакого влияния. Дарья Дугина в целом разделяла взгляды отца; после российского вторжения она посещала оккупированные территории Украины.
- Живущий в Украине бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарёв заявил, что к покушению на Дугину может быть причастна российская подпольная организация "Национальная республиканская армия". Никаких доказательств существования "Национальной республиканской армии", кроме слов Пономарёва, не существует, New York Times пишет, что разведка США относится к ним скептически.
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