70 стран призвали талибов выпустить из Афганистана всех желающих

Около 50 стран и Евросоюз подписали совместное заявление, в котором они призывают обеспечить безопасность выезда из Афганистана всех желающих, как иностранцев, так и местных жителей, после захвата страны талибами.

"Дороги, аэропорты и границы должны оставаться открытыми, и должно поддерживаться спокойствие. Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в безопасности и достойно", а члены международного сообщества готовы оказать им помощь, говорится в совместном заявлении, которое распространил Госдепартамент США.

В воскресенье талибы (представители радикального исламистского движения "Талибан", которое признано в России террористическим и запрещено) без боя взяли столицу Афганистана – Кабул и позднее заняли президентский дворец. Президент Ашраф Гани покинул страну, позднее заявив, что хочет избежать крупной гуманитарной катастрофы. Местонахождение Гани неизвестно. Источники Радио Свободная Европа/Радио Свобода в его окружении рассказали, что Ашраф Гани бежал в столицу Таджикистана Душанбе. При этом таджикский МИД заявил 16 августа, что самолёт афганского политика в воздушном пространстве Таджикистана не появлялся. По ряду других сообщений, Гани мог укрыться в Узбекистане.

Бойцы "Талибана" с наступлением ночи разместились по всему Кабулу. Они заняли, в том числе, опустевшие полицейские участки. Тем временем часть местных жителей и иностранцы продолжают попытки спешно покинуть город. В столичном аэропорту собрались тысячи людей. Коммерческие рейсы после перестрелки в воскресенье были отменены. В понедельник сотни людей прорывались через заграждения и пытались залезать на посадочные трапы самолетов. Американские военные начали делать предупредительные выстрелы в воздух, чтобы остановить толпу.

Аэропорт Кабула, безопасность которого обеспечивают остатки контингентов западных стран, в основном американцы, в воскресенье стал временной базой размещения западных дипломатов. Госдепартамент США подтвердил, что все сотрудники американского посольства уже вывезены на территорию аэропорта имени Хамида Карзая. Сообщалось о решении Вашингтона усилить свою группировку в Афганистане до шести тысяч военных, задействовах их, прежде всего, в миссии по эвакуации граждан США и афганцев, которые за годы операции международных сил в Афганистане сотрудничали с западными правительствами. Среди стран, направивших в Афганистан для вывоза людей военные транспортные самолёты, также Франция и Германия. Великобритания отправила для содействия в эвакуации 600 своих солдат.

В российском посольстве в Кабуле заявили, что оно не будет эвакуироваться и продолжит работу.

Представитель движения "Талибан" заявил в интервью каналу "Аль-Джазира", что война в Афганистане закончена, и что форма правления в стране будет определена в ближайшее время. Ранее два источника сообщили агентству Reuters, что переходного правительства в стране не будет и что талибы ожидают полной передачи власти.

По словам официального представителя политического бюро "Талибана" Мухаммада Наима, ни одна дипломатическая миссия не является целью талибов. Он уверял, что талибы гарантируют безопасность граждан и иностранных миссий в Афганистане, а также готовы к диалогу со всеми политическими фигурами в стране. Он также сказал, что талибы будут уважать и права женщин и меньшинств - но только в рамках шариата.

"Талибан" контролировал большую часть территории Афганистана с 1996 по 2001 год, когда движение лишилось контроля над страной в результате операции США и их союзников. Нынешнее наступление "Талибана" началось в преддверии вывода американских войск из страны, который должен завершиться к концу августа.