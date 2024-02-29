Обещал светлое будущее. Послание Путина Федеральному собранию

Вооруженные силы Украины нанесли новый успешный удар по построению личного состава российский войск – третий за последнюю неделю;

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Разоблачение фейка о "проукраинской подчистке" экспозиции музея Яд Вашем;

Сбои в работе Рунета связаны с желанием Роскомнадзора найти "узкие места" в блокировке запрещенных в России сайтов;

Правозащитный проект "Идите лесом" объявил 29 февраля Днем дезертира.