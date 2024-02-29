Обещал светлое будущее. Послание Путина Федеральному собранию

Вооруженные силы Украины нанесли новый успешный удар по построению личного состава российский войск – третий за последнюю неделю;
С чем связано обращение к России за помощью, принятое парламентом непризнанного Приднестровья;
Послание Владимира Путина Федеральному собранию как список предвыборных обещаний;
Совет Безопасности ООН обсудил гуманитарную ситуацию в секторе Газа;
Разоблачение фейка о "проукраинской подчистке" экспозиции музея Яд Вашем;
Сбои в работе Рунета связаны с желанием Роскомнадзора найти "узкие места" в блокировке запрещенных в России сайтов;
Правозащитный проект "Идите лесом" объявил 29 февраля Днем дезертира.
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