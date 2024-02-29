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Время Свободы

Обещал светлое будущее. Послание Путина Федеральному собранию

Информационный дайджест "Время Свободы", 29 февраля

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Время Свободы - Темы дня 29.02.2024
by Радио Свобода

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Вооруженные силы Украины нанесли новый успешный удар по построению личного состава российский войск – третий за последнюю неделю;

С чем связано обращение к России за помощью, принятое парламентом непризнанного Приднестровья;

Послание Владимира Путина Федеральному собранию как список предвыборных обещаний;

Совет Безопасности ООН обсудил гуманитарную ситуацию в секторе Газа;

Разоблачение фейка о "проукраинской подчистке" экспозиции музея Яд Вашем;

Сбои в работе Рунета связаны с желанием Роскомнадзора найти "узкие места" в блокировке запрещенных в России сайтов;

Правозащитный проект "Идите лесом" объявил 29 февраля Днем дезертира.

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