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Время Свободы

"Путин – глава ОПГ". Юлия Навальная выступила в Европарламенте

Информационный дайджест "Время Свободы", 28 февраля

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Время Свободы - Темы дня 28.02.2024
by Радио Свобода

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Российские войска после взятия Авдеевки заняли еще несколько небольших населенных пунктов;

Нацистские символы и позывные российских военнослужащих, воюющих в Украине;

"Партизанское движение" "Экстремист" утверждает, что ликвидировало в Красноярске бывшего наемника ЧВК "Вагнер", рассказавшего, как убивал в Украине военнопленных;

Юлия Навальная выступила в Европейском парламенте, назвав режим Путина организованной преступной группировкой;

Госдума приняла закон о запрете рекламировать всех, кто признан в России иностранными агентами, и рекламироваться на их ресурсах;

Джо Байден провел встречу с лидерами Конгресса в попытке урегулировать бюджетные вопросы и договориться о помощи Украине;

В России вновь вводится эмбарго на экспорт бензина.

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