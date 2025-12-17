Обездолина

Верховный суд отменил ранее принятые решения по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, которую она продала под влиянием мошенников. Судебная коллегия признала право собственности на жилье за покупательницей Полиной Лурье.

При этом суд разрешил певице жить в спорной квартире до того, как суд второй инстанции вынесет решение.

Процесс привлек широкое общественное внимание, подавляющее большинство комментаторов считало несправедливым решение, из-за которого Лурье, купившая жилье законно, осталась и без квартиры, и без денег. На фоне критики певица заявила о готовности добровольно вернуть Лурье деньги за квартиру.

Лариса Долина продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей Полине Лурье и перевела деньги мошенникам.

Обман раскрылся, когда Лурье потребовала освободить жилье. Долина подала иск о признании сделки недействительной. Хамовнический суд вернул певице элитное жилье, признав сделку недействительной из-за заблуждения продавца.

В ноябре этого года по делу о мошенничестве с квартирой Долиной осудили четырех человек - им назначили от четырех до семи лет лишения свободы.

Обвинение настаивало, что они действовали в составе преступной группы, однако фигуранты утверждали, что сами были втянуты в мошенническую схему. При этом в прокуратуре признали, что основную часть схемы реализовали мошенники, которые находились за границей.

Почему дело Долиной приобрело такой общественный резонанс, обсуждаем в программе "Лицом к событию" с журналистом Максимом Гликиным.