Верховный суд отменил решение по делу о квартире Ларисы Долиной

Верховный суд России отменил решения нижестоящих судов по вызвавшему большой резонанс делу о продаже московской квартиры певицы Ларисы Долиной и уточнил, что право собственности на квартиру остаётся за купившей её Полиной Лурье.

Первоначально сообщалось, что иск Долиной и встречный иск Лурье о выселении певицы из квартиры заново рассмотрит Мосгорсуд, а Долина до окончательного решения по делу сохранит право пользования квартирой, то есть не будет из неё принудительно выселена.

Впоследствии ТАСС со ссылкой на судью Верховного суда уточнил, что суд отказал Долиной в оспаривании сделки купли-продажи, то есть Лурье останется собственницей квартиры. На новое рассмотрение направлено дело в части требований о выселении Долиной из квартиры. Иск об этом рассмотрит Мосгорсуд.

Адвокаты Лурье заявили о победе в Верховном суде, отметив, что, согласно его решению, Лурье сохранила оспоренное ранее Долиной право собственности на квартиру.

Лариса Долина в 2024 году продала пятикомнатную квартиру дочери топ-менеджера IT-холдинга Т1 Полине Лурье, однако впоследствии заявила, что полученные за квартиру деньги передала мошенникам, под влиянием которых якобы и заключила сделку. Певица подала в суд, который постановил вернуть квартиру в её собственность и при этом не взыскивать с неё деньги в пользу покупательницы. Апелляционные инстанции оставили это решение без изменений - вплоть до Верховного суда.

В последние недели дело активно обсуждалось в соцсетях и российских медиа, утверждалось, что так называемый эффект Долиной, то есть возможность признания сделки недействительной без возвращения денег покупателю, начал оказывать негативное влияние на рынок недвижимости. Певица пообещала вернуть деньги Лурье, но только в рассрочку. Лурье с этим не согласилась.