Обкурились и кидались гранатами? Путинская версия гибели Пригожина

Более 50 человек убиты при российском ракетном обстреле села Гроза в Купянском районе Харьковской области – это почти половина населения села;

Владимир Путин высказался за отзыв ратификации Россией договора о запрете ядерных испытаний;

По словам президента России, в телах жертв авиакатастрофы, в которой погиб Евгений Пригожин, обнаружены фрагменты ручных гранат;

Правительство России смягчило введенный недавно запрет на экспорт топлива;

Власти Латвии выдали предупреждение с требованием покинуть страну более чем трем тысячам неграждан, не сдавшим экзамен на знание латышского языка;

Нобелевская премия мира присуждена в этом году иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади.

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