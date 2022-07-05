Областной суд отменил решение о блокировке сайта "ОВД-Инфо"

Московский областной суд отменил решение Луховицкого районного суда о блокировке сайта "ОВД-Инфо" в декабре прошлого года и отправил дело на новое рассмотрение. Об этом сообщает сам правозащитный проект.

По словам адвоката Анастасии Саморуковой, изначально сооснователь проекта Григорий Охотин фактически был лишен доступа к правосудию. "Задача Луховицкого суда и Луховицкой прокуратуры была в том, чтобы мы не увидели ничего, и материалов дела тоже. Они немножко перестарались", – рассказала она. Вынесший декабрьское решение судья получил выговор.

По словам Григория Охотина, "ОВД-Инфо" будет добиваться от Роскомнадзора исполнения нового решения суда, однако "не питают иллюзий", поскольку за прошедшее время в России "заблокировали примерно всех, а по новому законодательству для этого не нужно уже вообще ничего и никого, только соответствующее политическое решение".

Адвокат Анастасия Саморукова также считает, что важно не питать иллюзий. Решение, по её мнению, будет практически слово в слово такое же, как и раньше, за исключением того, что Григорий Охотин будет указан в качестве отвечающей стороны.

Сайт "ОВД-Инфо" заблокировали в декабре 2021 года по требованию прокуратуры из-за того, что деятельность проекта якобы нацелена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории России. В "ОВД-Инфо" претензия прокуратуры назвали "бредом".