"Реставрация советской атмосферы". Блогеры о блокировке ОВД-Инфо

Когда в конце сентября 2021 года Министерство юстиции России объявило ОВД-Инфо "иностранным агентом", было ясно, что для организации, занимающейся сбором информации о россиянах, задержанных или арестованных по политическим мотивам, и оказанием им юридической помощи, неприятности только начинаются. Вторая серия началась только что, в конце декабря, когда Роскомнадзор заблокировал сайт ОВД-Инфо, на котором друзья и родственники преследуемых узнавали, где их искать, куда нести передачи и куда вызывать адвокатов.

ОВД-Инфо

Заявление ОВД-Инфо о блокировке нашего сайта

Утром в субботу мы обнаружили, что наш сайт ovdinfo.org заблокирован. Оказалось, что его заблокировал Роскомнадзор по решению Луховицкого районного суда в Московской области.

Причины блокировки нам не известны. Никаких официальных уведомлений о проверке прокуратуры или требований удалить какой-либо противоправный контент мы не получали, как не получали и информации о заседании суда или о блокировке сайта.

Мы считаем эту скрытную блокировку актом государственной цензуры, цель которой — остановить нашу работу. Мы не признаем цензуру и продолжим работу проекта.

Мы обязательно будем обжаловать решение суда и сделаем все возможное, чтобы вы всегда имели доступ к нашим новостям, сервисам, правовым инструкциям и другим материалам. И вы можете нам в этом помочь:

• Подпишитесь на наши соцсети: https://ovdinfo.taplink.ws

• Подпишитесь на регулярное пожертвование в 10 рублей на https://donate.ovdinfo.org (у большинства пользователей страница должна открываться без VPN)

• Распространите этот пост, расскажите друзьям о блокировке нашего сайта и попросите их тоже подписаться на наши соцсети.

Наш правовой бот, горячая линия и соцсети работают, наши инструкции скоро снова станут доступны. Блокировка — это неприятно, но не критично. Оставайтесь с нами на связи.

Адвокат ОВД-Инфо Анастасия Георгиевская

про ОВД-Инфо

Прокурор чудесного города Луховицы и его зам, когда 14 декабря 2021 года я приехала к ним прояснить ситуацию с их "уведомлением", в котором, кроме электронного адреса info@ovdinfo.org не было указано ничего, были явно удивлены моему появлению, очевидно, что они меня вообще не ждали и я им была вообще ни к чему. я приехала в установленное время. они не брали трубки. меня не ждали вообще. когда меня зам прокурора (исполнитель этого прелестного "уедомления") увидел, он просил подождать, шмыгнул к прокурору города, полчаса с ним совещался, потом они вдвоем со мной говорили.

несмотря на мои подтвержденные установленным способом полномочия представителя, удивленные прокуроры отказались сообщить, какие претензии имеет прокуратура и к кому, отказались выслушать пояснения (впрочем, как можно дать пояснения, если не знаешь, в чем претензия?), не сообщили, к каким именно материалам у них вопросы и с кем (если не со мной, несмотря на полномочия) они хотят поговорить. ордер брать не хотели, пытались подсунуть мне тихонько его с другими бумагами обратно, да я заметила, сказала, что это для них, назад не возьму. надеюсь, они его потом не выкинули и он остался в материале.

расстались мы с луховицкими прокурорами на том, что они направят соответствующее требованиями закона уведомление, а не филькину грамоту в никуда и ни на чье имя. и мы немедленно явимся еще раз, и со мной будет тот человек, кого они вызывают. и да, я попросила, чтобы уведомление было немного заранее, а не как в этот раз - 13.12.21 вечером на 14.12 рано утром. прокуроры обещали.

нужно ли говорить, что обещания свои прокуроры ...ну, как обычно. просто у них было уже готово заявление в суд - 15.12.21 в 09:23 заявление было уже зарегистрировано в Луховицком суде. никто и не собирался "проводить проверку", "получать объяснения" или "устранять нарушения". задача была - закрыть ресурсы ОВД-Инфо.

разумеется, ради блага граждан. вы же не подумали ничего плохого? "человек, его права и свободы являются высшей ценностью" (ст.2 КРФ)

только больной моск может считать, что хотя бы кто-то из ОВД-Инфо может быть связан с "пропагандой терроризма и экстремизма на территории РФ». но как я понимаю, в РФ терроризмом может считаться вообще все. все, что нужно посчитать терроризмом в настоящий момент. публикация проекта ходатайства в суд - терроризм? нет? да ладно. а будет терроризм. братва гуляет по буфету. такое время сейчас, такая страна. впрочем, а чего нового-то?

Возвращается боль, потому что ей некуда деться,

Возвращается вечером ветер на круги своя.

Актом государственной цензуры считают блокировку и блогеры.

Лев Шлосберг

Сайт крупнейшего в России информационного правозащитного проекта ОВД-Инфо заблокирован сегодня Роскомнадзором по решению Луховицкого районного суда в Московской области якобы из-за распространения экстремистской и террористической информации. Роскомнадзор потребовал заблокировать сайт проекта и, кроме того, направил администрациям соцсетей требование заблокировать аккаунты «ОВД-Инфо».

Роскомнадзор заявил, что сайт «ОВД-Инфо» внесен в реестр сайтов с запрещенной (экстремистской или террористической) информацией. Какая именно информация на сайте признана незаконной, не сообщается.

Блокировка сайта «ОВД-Инфо» произведена с нарушением всех процедур, тайно и вероломно. Стороной в судебном процессе, инициированном прокуратурой, «ОВД-Инфо» не является. Решала «тройка»: прокурор, Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу (это подразделение Роскомнадзора, к слову, известно тем, что выписывает сотни протоколов московским, федеральным и зарубежные медиа) и судья. Для обжалования решения «ОВД-Инфо» нужно подать отдельное заявление в суд.

Судя по всему, информацией, «направленной на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений» прокуратурой и затем судом признана информация о судебной защите жертв политический репрессий и других преследуемых властями России за политические убеждения граждан.

«ОВД-Инфо» – крупнейший в России правозащитный проект, информационной и правовой помощью которого пользуются тысячи людей. Сотни адвокатов работают в системе «ОВД-Инфо». Тысячам людям они помогают защитить свои права от атак полицейского государства.

Елена Эфрос

Я где-то читала, что в сталинские годы крестьян под предлогом коллективизации и "раскулачивания" сперва не ссылали в Сибирь, а просто отнимали всё, и целые семьи с маленькими детьми оказывались на улице, на морозе, без еды.

И если кто-то из односельчан им помогал — пускал под крышу или делился хлебом — то с этими людьми поступали так же. Поэтому вскоре все сидели по домам, закрыв окна и заткнув уши, чтобы не слышать плач детей, умирающих от голода и холода.

Так методом "условного рефлекса" воспитывались поколения, лишенные сочувствия к ближнему.

Казалось бы при чем здесь сегодняшняя новость? "Роскомнадзор заявил, что суд признал деятельность правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (объявлен в России иноагентом) направленной на пропаганду терроризма и экстремизма" — передает ТАСС.

Алхас Абгаджава

Власть не только боится массовых протестов, она уверена в их неизбежности.

Признание иноагентами всех, кто может смело освещать события, блокировки Роскомнадзором, суды над "Мемориалом" - это все не про укрепление государства и власти, а про превентивные меры на защиту себя любимых.

Чем больше вы жестите, тем явнее ваш страх.

Вскоре после решения Роскомнадзора Яндекс удалил из поисковой выдачи ссылку на ОВД-Инфо

Сергей Барбараш

понятия не имею, что там на рынке (почем черешня?), но в яндексе работать просто стыдно.

Роман Попков

Яндекс удалил сайт ОВД-Инфо из поисковой выдачи. Вообще мерзость Яндекса иногда просто завораживает. А ведь когда-то была блистательная русская компания, самый удобный поисковик, национальная гордость.

Мы смотрели на Яндекс и было понятно, что это крутой русский продукт. Что в этих технологиях, в этих талантах будущее России, а не в танках "Армата" и прочих железках для дедов-маразматиков из Совбеза (тем более что нормальное оружие все равно уже делать разучились).

И вот Яндекс, национальная гордость, изуродован, превращен в инструмент цензуры. Технологии русского будущего превращаются в технологии русской смерти.

Надо отметить, что для кремлевской группировки эти изуродованные технологии, превращенные в инструменты цензуры и слежки, важнее, чем "Арматы" и прочая старомодная хрень.

Оксана Баулина

кремлевские маразматики очень хотели бы изобрести машину времени и вернуться на ней в 1970–80-е — во времена своей молодости, когда «вся жизнь впереди». но поскольку «изобрести» они могут только завораживающий в своей бессмысленности заплесневелый дворец, то они реконструируют поздний совок из говна и палок, то есть из каких-то дорогих их памяти внешних атрибутов.

а давайте введем цензуру. а давайте запретим митинги. а давайте бряцать оружием и полаивать на америку. а давайте отменим выборы. а давайте запретим и криминализируем вот просто всю гражданскую и оппозиционную деятельность. ну и так далее.

наверное, кремлевские маразматики в заплесневелой атмосфере кажутся себе еще молодыми и ого-го-го! они живут воспоминаниями, во времени Future in the Past, застряв на вкладке Memories в своем внутреннем фейсбуке.

я тоже люблю полистать мемориз по утрам. вот, например, рисунок, который неизвестный мент оставил в офисе ФБК после обыска два года назад, когда в очередной раз вынесли просто всё, включая стойки для света.

но кремлевские маразматики и их опричники — это не Россия и не ее будущее. Россия — это такие проекты, как ФБК и «ОВД-Инфо», это волонтеры и адвокаты, правозащитники и журналисты, активисты и доноры всех независимых от кремля сми и проектов.

очень печально наблюдать, в каких трусливых услужливых холуев превратился «Яндекс», а мог бы оставаться гордостью России. но эта ползучая гангрена началась не вчера. а в следующем году и блокировок, и удалений из поисковой выдачи будет, очевидно, еще больше, так что положите себе под елочку хороший платный впн.

Как и всегда в последнее время репрессивные меры в адрес независимых СМИ и правозащитных организаций вызывают волну призывов к поддержке, как моральной, так и материальной.

Маша Железнова

ОВД-инфо, чей сайт сегодня по мотивам решения Луховицкого горсуда заблокировал Роскомнадзор - очень важная для меня и для любого из нас институция, даже если вас (как и меня) никогда не задерживали на митингах

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

сайт ОВД-инфо вел перепись всех незаконно задержанных и преследуемых, даже если это были не те люди, с которыми вы дружите или пьете кофе, и не с теми взглядами, которые вы высказываете в разговоре с друзьями за кофе

потому что закон - он для всех, а нарушение закона - нарушение закона для всех тоже

теперь сайт ОВД-инфо заблокирован за то, что там якобы есть оправдание терроризма/экстремизма. что имел в виду Луховицкий суд, хз, потому что никто, кроме РКН, ничего об этом решении не знает

но мы-то знаем, что нет там и не может быть никакого оправдания терроризма/экстремизма, ОВД-инфо не про это вообще и совсем. это же ОВД-инфо, а не ОВД-оправдание

в том-то и дело

если бы не ОВД-инфо, мы не знали бы доподлинно, какое феерическое количество людей винтят на протестных митингах

и как чудовищно это количество выросло со временем

такая вот инфо.

и никто так яростно не зарубился против закона об иноагентах, как люди из ОВД-инфо. это они инициировали петицию за отмену закона, это они собрали под ней 260+ тысяч подписей, это они отнесли их в Госдуму, это они написали доклад, что закон нельзя "улучшить" и поэтому его надо только отменять, это они отправили его в Госдуму и СФ с законопроектом об отмене закона об иноагентах

и это их по ходу этой вендетты внесли в иноагентский реестр

типа остроумно послали

а они продолжили

спасибо им за это большое.

и за все остальное тоже.

Леонид Гозман

БЛОКИРОВКА ОВД-ИНФО

1. Cвoлoчи.

2. Моя благодарность за все, что ОВД-ИНФО уже сделали. И еще сделают, несмотря на этих cвoлoчей.

3. Я посылал деньги ОВД-ИНФО и буду это делать и дальше.

4. Они, те cвoлoчи, по приказу которых блокируется ОВД-ИНФО, боятся нашей солидарности. Но солидарность останется.

5. Режим в агонии, потому и звереет

Сергей Удальцов

Проект «ОВД-Инфо» в течение многих лет делает очень полезную работу, бесплатно оказывая информационную и юридическую помощь гражданам, которых (часто незаконно!) задерживает полиция. Однако наше государство вместо того, чтобы поддерживать такие проекты, предпочитает их закрывать и блокировать по надуманным основаниям. Левый Фронт выражает солидарность с коллективом «ОВД-Инфо». Нет политическим репрессиям!

Екатерина Шульман

ОВД-Инфо, Министерству внутренних дел здорового человека, заблокировали сайт по решению Луховицкого (огурец, мы от тебя такого не ожидали) районного суда - пока без объяснений, но, насколько можно понять, за сообщения о судах над "Хизб ут-Тахрир", "Артподготовкой" и "Свидетелями Иеговы" - похожие вещи вменяются Правозащитный Центр "Мемориал" как "оправдание терроризма и экстремизма". Что само ОВД-Инфо думает о блокировке, см. [в их посте], а от себя добавлю, что ресурс не признан ни экстремистским, ни террористическим, и на пожертвования (на которые, надеюсь, вы подписаны) всё происходящее никак не влияет. Я для них (и для Медиазона и для Апологии протеста) собирала деньги на памятном Царь-стриме в начале этого года: насобирали мы тогда общими усилиями 5 млн рублей на троих. А на днях как раз книжку выставляли на благотворительный аукцион на толкинистическом мероприятии в магазине "Гиперион", и тоже стала думать, в чью бы пользу - решила для ОВД-Инфо. И тоже как кстати оказалось.

Александра Архипова

Почему нам всем очень нужно ОВД-инфо и что можно сделать

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? сайт правозащитного проекта Овд-инфо заброкировали.

ПОЧЕМУ ЭТО НЕПРАВИЛЬНО? Правозащитная деятельность - это норма, а не исключение: в любой стране есть независимые организации, которые следят за соблюдением прав граждан. Сейчас в России происходит беспрецендетное наступление на правозащитников. Мемориал хотят закрыть, ОВД-инфо заблокировали. Формально и Мемориал, и ОВД-инфо обвиняют в поддержке экстремизма, что совершенно беспочвенно. При этом в случае с Мемориалом действуют через суд, в случае с ОВД-инфо вообще в обход даже формального закона.

ЗАЧЕМ НАМ НУЖЕН ПРОЕКТ ОВД-ИНФО. В ситуации роста политических репрессий этот проект нужен всем, а не только политическим активистам. Популярность ОВД-инфо растет, все больше людей понимают, что если ты хочешь, чтобы в стране хоть как-то соблюдались гражданские права, то надо об этом заботиться самому. Посмотрите на график - если в январе 2019 года Овд-инфо собирало пожертвований на сумму 650 тыс, то средний объем пожертвований за последние шесть месяцев - 11 млн рублей в месяц (пожертвования возрастают в месяцы политических протестов, они выделены фиолетым и красным цветом). Даже объявление ОВД-инфо "иноагентом" в сентябре 2021 не остановило поток пожертвований (цифры, кстати, взяты из отчетов о пожертвований - овд отчитывается о каждой копейке)

ЧТО ДЕЛАЕТ ОВД-ИНФО?

1) Ликвидация гражданской безграмотности. На сайте Овд-инфо полно информации, как вести себя в случае правовых претензий в области свободы слова. Большое количество людей в интервью рассказывали мне, что они вообще не знали ничего о своих правах и узнали об этом благодаря материалам ОВД-инфо. Например, один из самых читаемых материалов на сайте - что "такое профилактический учет для подростков и как с него сняться". Посмотрите в таблице, сколько десятков тысяч людей звонят каждый месяц на горячую линию.

2) Это быстрая аналитика: ОВД-инфо делает прозначной ситуацию с задержаниями - теперь мы оперативно знаем, сколько и кого задерживают в разных городах после разных выступлений. А это значит, что можно оценить масштабы репрессий.

3) Собственно правовая помощь. Если Вас задержали за репост, за пикет или на митинге, к вам бесплатно приедет адвокат из ОВД-инфо. Если после митинга домой не вернулся ваш друг (и такое бывало), вы сообщаете об этом ОВД-инфо, именно они начинают его искать. Кстати, полицейские начинают во некоторых случаях вести себя сдержаннее, когда слышат о фразу "сюда уже едет адвокат от ОВД-инфо", потому что это означает звонки, нервотрепка, "качание прав" - все то, чего хочется избежать, когда вызывают на участок. я сама это помню, когда меня задерживали в 2017. Посмотрите на таблицу - десятки тысяч людей получают правовую поддержку в чате или через звонки, а также с помощью инструкций.

4) Борьба в с политическими репрессиями. ОВД-инфо - драйвер борьбы с "законом об иноагентах", именно он запустил петицию, и 260 тысяч подписей сданы в приемную госдумы

НЕМНОГО ЛИЧНОГО ОПЫТА. Я хожу в Москве с телефоном овд-инфо в кошельке на бумажке, потому что совершенно не известно, когда и как меня могут задержать. Посмотрите на всплеск обращений в ОВД-инфо во время митингов, и не только во время политических выступлений.

А ЗАЩИЩАЕТ ЛИ ОВД-ИНФО УЧАСТНИКОВ АНТИ-КУАРНЫХ ПРОТЕСТОВ? Короткий ответ - да. В ноябре 2021 в раза раза выросло количество телефонных звонков - это отголосок протестов про qr-кодов и обязательной вакцинации. К ним тоже выезжали адвокаты ОВД-инфо (кстати, милая деталь - количество обращений на телефон в ноябре выросло, а вот объем пожерствований - нет. Это косвенное свидетельство того, что люди, участвующие в анти-куарных протестах, или их аудитория, не готовы (пока) вкладываться в рост гражданского общества и делать взносы на защиту других).

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ? ОВД-инфо будет бороться за себя и за разблокировку сайта, а мы его поможем. Как это сделать - обращение Григория Дурново, основателя ОВД-инфо, в первой ссылке. Надо продолжать собирать деньги, и это НЕ запрещено.

Анна Наринская

Надо что то сказать про ОВД-ИНФО. А что?

Вроде бы все ясно.

Добавить, наверное, можно лишь вот что.

ОВД-ИНФО идеальный современный медийный проект. Так сегодня и происходят инновации в мире. В реальности обнаруживается дыра и эта дыра «латается» при помощи медиа.

Основатели ОВД ИНФО создали место встречи пользовательской информации и тех, кто в ней нуждается причем модус этой встречи четко соответствовал запросу момента. Более того – ОВД ИНФО во многом сублимировало реакцию той части общества, к которой проект был обращен, на новый этап зажима свобод и новый вид госрепрессий – точечное выхватование из толпы и увоз в неизвестность (пусть не окончательную, не оч неприятную). Кстати, именно из-за ОВД ИНФО сами слова «адвокат» и «юридическая помощь» стали рутинной частью этих процессов.

ОВД ИНФО не стали (и это хорошо) единственными. Но были первыми, где этот подход был предъявлен в таком чистом и конструктивном виде и они, безусловно, смогли его не потерять сквозь все (отвратительные) изменения, произошедшие за почти 10 лет их существования.

Я всегда привожу ОВД-ИНФО своим студентам как пример современной медийной мысли.

Разумеется в любом приближенном к норме месте этот проект получил бы все возможные премии в области медиа.

У нас, правда, он тоже получил такую премию – в ее отечественном варианте.

Большинство соглашается, что ОВД-Инфо так или иначе будут читать.

Иван Павлов

Вот что я вам скажу по поводу блокировки сайта ОВД-Инфо:

1. Если у вас до сих пор не установлен VPN - установите его на всех своих устройствах. После этого блокировки вас беспокоить не будут.

2. Если у вас уже установлен VPN, помогите его установить минимум трём своим знакомым, которые не знают о такой возможности.

Константин Сонин

То, что в России запретили читать сайт ОВД-Инфо, совершенно неправильно. Это и право граждан России - читать то, что они хотели бы читать (цензура прямо запрещена в конституции), и важнейший источник информации для тех, чьи близкие и друзья арестованы и находятся в заключении. Запрет Роскомнадзора на чтение сайта из России - это прямой ущерб россиянам и стране.

Информация, конечно, будет распространяться всё равно - и через электронные каналы (на информацию от ОВД-Инфо можно подписаться через все мыслимые соцсети и каналы), и от человека к человеку, как в советское время. Но недопуск россиян (точнее, всех, кто находится на территории России) к сайту - это дополнительные издержки. И чем больше этих издержек, тем, как со всякими издержками, хуже.

Конечно, работа ОВД-Инфо не являлась никакой политической деятельностью. Правозащитная деятельность, сбор информации о находящихся в тюрьмах, юридическая помощь арестованным, заключенным и их семьям, публикация данных о нарушениях закона со стороны полиции и судов не имеют НИКАКОГО отношения к политической деятельности. Даже если арестованные - за политическую деятельность (что, конечно, плохо - по закону нельзя арестовывать и сажать в тюрьму за политическую деятельность), помощь им, юридическая, информационная - это НЕ политическая деятельность.

Оставлять тех, кто живёт в России, без юридической и информационной помощи в ситуации, когда кто-то арестован или сидит в тюрьме - плохо и неправильно. Безотносительно политических взглядов - плохо и неправильно.

Как обычно в последнее время, блогеры задают вопрос: "Кто тут на самом деле иностранные агенты и экстремисты?"

Михаил Бирюков

Сегодня утром стал недоступен сайт «ОВД-Инфо», с которым сотрудничают многие адвокаты и юристы. Официальная причина блокировки – «оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений» в публикациях на сайте. Прямо сейчас Роскомнадзор добивается блокировки социальных сетей проекта.

«ОВД-Инфо» заявляет, что не получили никаких официальных уведомлений или требований удалить противоправный контент. Более того, представителей проекта даже не уведомили о заседании суда, который изучал их сайт.

«Мы считаем эту скрытную блокировку актом государственной цензуры, цель которой – остановить нашу работу. Мы не признаем цензуру и продолжим работу проекта, – говорится в заявлении “ОВД-Инфо”. – Блокировка – это неприятно, но не критично. Оставайтесь с нами на связи».

Война - это мир. Свобода - это рабство. Незнание - сила. ОВД-Инфо пропагандирует терроризм и экстремизм. Здравствуй, Оруэлл!

Михаил Красулин

ОВД-ИНФО - распространяет и пропагандирует терроризм и экстремизм

Российское ТВ - умиротворяет и успокаивает страсти.

Уникальный эксперимент, конечно. Не столько по манипуляции, столько по наглости, так как любой сейчас может зайти в сеть, почитать и разобраться.

Кирилл Шулика

Сайт признанного иноагентом «ОВД-Инфо» заблокирован по решению суда, который увидел «пропаганду терроризма и экстремизма» в деятельности проекта, сообщил Роскомнадзор.

Согласно тексту судебного решения, запрещенной признается информация медиапроекта, направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций, размещенная на информационном ресурсе НКО-иноагента, а также в аккаунтах социальных сетей организации.

Я вот не могу понять о ком это они? Первое о ком я подумал, это о деятельности силовых структур, потому что ОВД-Инфо ее освещает. Неужели суд настолько смелый? Крамола прямо какая-то.

Анатолий Несмиян

Сайт ОВД-Инфо по требованию Роскомнадзора и решению районного суда заблокирован. Основание - пропаганда терроризма.

Крайне ироничная формулировка, учитывая информацию, которую распространяет сайт - о терроре со стороны правоохранительных органов в отношении гражданского населения. Строго говоря, и РКН, и суд признали, что любая информация о российских силовых структурах автоматически является информацией о деятельности террористических группировок.

Интересно, они-то хоть поняли, с какой формулировкой заблокировали ОВД-Инфо?

Александр Рыклин

Роскомпозор заблокировал ОВД-Инфо... Ну, все логично... Вам же сказали, что победить Россию нельзя, но можно развалить изнутри... Следовательно, необходимо принимать срочные меры... Дотянуться до НАТО они не могут, потому что руки коротки и растут из жопы... А вот продолжать душить все живое внутри - это запросто...

Но главный вопрос, который волнует всех, это "Что дальше?"

Кирилл Лятс

Блокировка сайта ОВД-Инфо все сильнее приближает Россию к Королевству Кривых Зеркал. Ведь ОВД-Инфо - одно из немногих оставшихся целыми настоящих зеркал. И его повелели разбить.

Иван Бабицкий

По поводу блокировки сайта ОВДинфо - любопытно, как чисто товарищи ставят эксперимент.

Фактически в новой социоэкономической реальности последовательно реставрируется позднесоветская атмосфера. В частности, уже явно махнули рукой на тот факт, что истинная природа всех этих запретов очевидна не одним диссидентам, а большинству, и что эффективность их невысока. То есть смысл их в первую очередь нормативный: против власти открыто быть нельзя, потому что иначе стабильность под угрозой, а вообще можно, кому вы интересны. Примерно та же реставрация атмосферы во внешней политике.

Видимо, думают, что повторение краха 80-х им не грозит, потому что нет колхозов и голода не предвидится, даже если нефть сильно подешевеет. Иными словами, готовятся к прошлой войне, как все плохие генералы.

Александра Астахова

К концу года, который начался с посадки Навального в тюрьму, стала выкристаллизовываться стратегия власти:

•Выдавить из страны всех, кого можно

•Напугать всех популярных публичных людей, кто пробовал заступаться и возмущаться. Кого получится… (получилось почти всех)

•Мемориал и ОВД-Инфо ликвидировать

Наверное, они бесили их давно. Память, солидарность какая-то, защита и помощь политзаключённым - ну просто настоящие враги власти, потому что друзья людей.

Пока не совсем ясно, планируют ли они сажать всех, кто остаётся в России и не лоялен им, или все ещё точечно действуют и арестовывают одного, чтобы десятки испугались.

Ну, скоро узнаём.

Думаю, следующий год даст ответ нам всем и на этот вопрос. С моей точки зрения, как ни парадоксально, любой ответ лучше этого подвешенного состояния.

Только надо осознавать, что тем, кого будут сажать в следующем году, будет тяжелее, потому что институции, которые помогали задержанным, попытаются развалить.

Я перестала понимать, можем и главное должны ли мы тормозить этот процесс распада. Возможно, чем быстрее рухнет, тем быстрее начнёт восстанавливаться?

Конкретным людям надо помогать, безусловно. Солидарность все равно в любом историческом моменте лучшее, что может один человек дать другому. Но стоит ли в очередной раз ужасаться и посыпать голову пеплом, когда пробивается очередное дно? Думаю, нет. Дойдём до дна и оттолкнёмся.

С наступающим 2022-м!

Дмитрий Колезев

Несколько вещей, которые важно понимать про блокировку «ОВД-Инфо»:



1. «ОВД-Инфо» — одна из крупнейших на сегодня правозащитных организаций в стране. Возможно, даже крупнейшая. «ОВД-Инфо» — это не просто способ помочь задержанным и арестованным после очередного митинга. Это еще и своеобразный предохранитель гражданского общества, хоть как-то защищающий от массовых репрессий. «ОВД-Инфо» — это информационный хаб, куда стекается и откуда публикуется информация по всем задержанным. Если этот хаб уничтожить, то силовикам станет намного проще задерживать, арестовывать, добиваться нужных показаний и т.п. Уверен, таких силовых акций сразу станет больше.



2. Блокировка «ОВД-Инфо» даже по нынешним меркам произошла совершенно по-хамски: на заседание суда не пригласили представителей сайта и организации. Просто прокурор, судья и представитель Роскомнадзора собрались втроем и решили заблокировать. Юристы говорят, что это почти наверняка удастся отбить в вышестоящей судебной инстанции, но проблема в том, что блокировка возможна уже после решения первой инстанции, то есть еще до вступления решения суда в законную силу.



3. Хотя «ОВД-Инфо» заблокировали за наличие материалов, якобы оправдывающих терроризм и экстремизм (до сих пор толком не понятно, о чем именно речь), это не означает признания организации экстремистской или террористической. Речь всего лишь о блокировке информации (по идее, Роскомнадзор вообще должен был предложить удалить конкретную страницу). Это значит, что донатить «ОВД-Инфо» можно и нужно. Поддержать организацию можно здесь.



4. То, что происходит сейчас с «ОВД-Инфо» — это цветочки. Госдума приняла поправки в закон «Об информации», которая позволит блокировать «оправдание экстремизма» в досудебном порядке. Это значит, что буквально любая информация о запрещенном в России ФБК или любой другой структуре, объявленной экстремистской, может быть заблокирована даже без судебного акта. Готовьтесь, блокировок в следующем году будет очень много. VPN вам в помощь.



5. Роскомнадзор также требует от соцсетей удалить аккаунты «ОВД-Инфо». Вот интересный выбор теперь будет у администрации Телеграма, например. Мессенджер, как известно, стал сотрудничать с правоохранительными органами РФ в вопросах борьбы с экстремизмом и терроризмом. Я лично особо не сомневался, что очень быстро государство под этим предлогом начнет требовать удалять аккаунты оппозиционных, диссидентских, правозащитных проектов или авторов. Час пробил: государство хочет, чтобы Telegram удалил аккаунт «ОВД-Инфо». Хотя любому здравомыслящему человеку ясно, что «ОВД-Инфо» не имеет к терроризму и экстремизму никакого отношения. Что сделает Павел Дуров? Как поступят другие платформы, в первую очередь западные? Очень важный вопрос для нашего будущего.

Вот как отвечает на вопрос "Что дальше?" сооснователь ОВД-Инфо Григорий Охотин

Роскомнадзор объяснил блокировку сайта ОВД-Инфо оправданием терроризма и экстремизма. Что это значит? Что будет дальше?



Утром субботы наш сайт был заблокирован по решению Луховицкого городского суда. Позднее Роскомнадзор направил требование к соцсетям заблокировать наши аккаунты. Никаких официальных уведомлений мы не получали.



Теперь нам стала известна причина, почему Роскомнадзор потребовал заблокировать наш сайт, а также направил администрациям соцсетей требование заблокировать наши аккаунты. Из заявления РКН следует, что наш сайт внесен в реестр сайтов с запрещенной информацией, хотя сейчас его там нет. Из этого же заявления НЕ СЛЕДУЕТ, что наш проект признан экстремистским или террористическим, как не следует это и из судебного дела – ОВД-Инфо не является ответчиком, претензии - к информации на сайте. Речь идет максимум о признании наших публикаций запрещенными материалами. Каких именно – нам пока неизвестно.



Мы все еще не получили никаких официальных уведомлений, владелец сайта и сооснователь ОВД-Инфо Григорий Охотин не был проинформирован ни о проверке, ни о заседании суда, ни о блокировке сайта, хотя адвокат Охотина приезжал 14 декабря по вызову в прокуратуру Луховиц, которая направила иск в суд, и пытался получить подробную информацию о претензиях к нам.



Мы оцениваем это как продолжение атаки на гражданское общество со стороны государства. Нет ничего удивительного в том, что сейчас под прицел взяли именно ОВД-Инфо, так как на сегодняшний день наш проект, вероятно, – самый крупный правозащитный проект в России. Мы не можем сказать, что эта атака стала для нас неожиданной, так как мы понимали, что после атаки на ПЦ «Мемориал» и предъявления к нему аналогичных претензий, мы станем следующими. Однако в отличие от Мемориала, где хотя бы соблюдается формальная процедура, нас заблокировали с нарушением всех возможных норм.



Кроме того, ОВД-Инфо – основной драйвер кампании за отмену законодательства об «иноагентах»: после публикации соответствующей петиции нас включили в список «иноагентов», после подачи в Госдуму законопроекта – заблокировали сайт. Так власти осуществляют консультации с профессиональным сообществом.



Что будет дальше?



Во-первых, мы будем добиваться прояснения ситуации и защищаться в правовом порядке. Естественно, мы не распространяем и не оправдываем террористическую или экстремистскую деятельность. ОВД-Инфо – независимый правозащитный медиапроект и мы уверены, что вся наша информация является достоверной и не нарушает законы.



Во-вторых, мы продолжим нашу работу. Нас все еще можно читать в соцсетях. Даже если все наши соцсети будут заблокированы, мы все равно будем оказывать правовую помощь людям, которых преследуют по политическим мотивам, и найдем способ доносить до вас нужную и важную информацию.



В-третьих, мы все еще рассчитываем на вашу помощь. Проект существует больше 10 лет только благодаря общественной поддержке. Ни один суд и ни одна прокуратура не могут заблокировать помощь сотен тысяч людей. Чтобы нас поддержать, вы можете подписаться на наши соцсети и сделать небольшое пожертвование. Лучше – в криптовалюте.