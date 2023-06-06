Обливший мэрию Евпатории синей и желтой красками, получил 15 лет

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам колонии общего режима художника-акциониста Богдана Зизу, который облил синей и желтой красками здание администрации Евпатории, протестуя против войны. Первые четыре года он проведёт в тюрьме. Об этом сообщают "Ґрати".

Прокурор ранее запрашивал для Зизы 18 лет заключения в колонии строгого режима.

Художника признали виновным в оправдании терроризма, подготовке к совершению теракта и вандализме по мотивам политической вражды.

В последнем слове он сообщил, что с 10 июня начнёт голодовку и требует лишить его российского гражданства, которое он получил после аннексии Крыма. Художник отдельно отметил, что запрещает применять к себе принудительное кормление.

Богдана Зизу задержали в Евпатории 16 мая 2022 года. По версии следствия, он облил фасад и двери здания городской администрации в Евпатории желтой и голубой красками. ФСБ утверждает, что он также кинул "коктейль Молотова" через окно, но зажигательная смесь потухла и возгорания не случилось.

После задержания художника телеканал "Крым 24" обнародовал видео, на котором человек, называющий себя Богданом Зизой, признается в содеянном. Позднее Зиза рассказал, что полицейские избивали его перед записью.

Летом прошлого года Богдана Зизу внесли в список экстремистов и террористов.