Террор продолжается. Российская ракета попала в жилой дом в Умани

Россия нанесла самый мощный за последние два месяца ракетный удар по Украине, в городе Умань ракета попала в жилой дом, есть многочисленные жертвы среди мирного населения;
Парламентская Ассамблея Совета Европы признала геноцидом депортацию украинский детей с оккупированных территорий Украины в российские регионы;
Суд в Бишкеке принял решение о запрете работы в Кыргызстане кыргызской редакции Радио Свобода;
Почему потерял работу популярный обозреватель телеканала FOX News Такер Карлсон;
Приговор лидеру чешского движения «Чехия на первом месте» Ладиславу Врабелу;
Задержание блогера Елены Блиновской.
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