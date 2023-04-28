Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

Террор продолжается. Российская ракета попала в жилой дом в Умани

Информационный дайджест "Время Свободы", 28 апреля

Embed
Время Свободы - Темы дня 28.04.2023
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Россия нанесла самый мощный за последние два месяца ракетный удар по Украине, в городе Умань ракета попала в жилой дом, есть многочисленные жертвы среди мирного населения;

Парламентская Ассамблея Совета Европы признала геноцидом депортацию украинский детей с оккупированных территорий Украины в российские регионы;

Суд в Бишкеке принял решение о запрете работы в Кыргызстане кыргызской редакции Радио Свобода;

Почему потерял работу популярный обозреватель телеканала FOX News Такер Карлсон;

Приговор лидеру чешского движения «Чехия на первом месте» Ладиславу Врабелу;

Задержание блогера Елены Блиновской.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG