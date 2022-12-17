Оборонный бюджет пацифистской Японии станет третьим в мире

Япония обнародовала крупнейший план по наращиванию своего военного потенциала со времён Второй мировой войны, после которой страна приняла "пацифистскую Конституцию" по американскому проекту. Японский оборонный бюджет станет третьим в мире – после США и Китая.
По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, наращивание военных мощностей – это ответ на "различные вызовы безопасности, с которыми мы сталкиваемся".
На обеспокоенность японского правительства повлиял российский прецедент вторжения в Украину, который может использовать Китай для нападения на Тайвань. А это будет угрожать близлежащим японским островам, нарушит поставки полупроводников и может перекрыть маршруты нефтетанкеров.
В соответствии с планом, оборонный бюджет Японии на следующие пять лет составит 320 миллиардов долларов, что выше 1% от ВВП – предела, действовавшего в Японии с 1976 года. На эти средства страна намерена закупить ракеты, ударные и разведывательные беспилотники, истребители-невидимки, вертолёты, тяжёлые транспортные самолёты, подводные лодки и военные корабли.
- Согласно конституции, Япония "на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров". Также в законе отмечено, что в Японии "никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны".
- Однако позже трактовку расширили, по смыслу разведя оборону и войну. Сейчас в Японии нет армии, но есть Силы самообороны, и официально оружие закупается для оборонительных целей.
- Из-за вторжения России в Украину начала спешно вооружаться и Финляндия. В стране отметили, что после российского нападения на Украину "многие страны одновременно попытались улучшить свою обороноспособность".
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