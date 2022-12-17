Оборонный бюджет пацифистской Японии станет третьим в мире

Япония обнародовала крупнейший план по наращиванию своего военного потенциала со времён Второй мировой войны, после которой страна приняла "пацифистскую Конституцию" по американскому проекту. Японский оборонный бюджет станет третьим в мире – после США и Китая.

По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, наращивание военных мощностей – это ответ на "различные вызовы безопасности, с которыми мы сталкиваемся".

На обеспокоенность японского правительства повлиял российский прецедент вторжения в Украину, который может использовать Китай для нападения на Тайвань. А это будет угрожать близлежащим японским островам, нарушит поставки полупроводников и может перекрыть маршруты нефтетанкеров.

В соответствии с планом, оборонный бюджет Японии на следующие пять лет составит 320 миллиардов долларов, что выше 1% от ВВП – предела, действовавшего в Японии с 1976 года. На эти средства страна намерена закупить ракеты, ударные и разведывательные беспилотники, истребители-невидимки, вертолёты, тяжёлые транспортные самолёты, подводные лодки и военные корабли.