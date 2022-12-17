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Оборонный бюджет пацифистской Японии станет третьим в мире

Силы самообороны Японии

Япония обнародовала крупнейший план по наращиванию своего военного потенциала со времён Второй мировой войны, после которой страна приняла "пацифистскую Конституцию" по американскому проекту. Японский оборонный бюджет станет третьим в мире – после США и Китая.

По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, наращивание военных мощностей – это ответ на "различные вызовы безопасности, с которыми мы сталкиваемся".

На обеспокоенность японского правительства повлиял российский прецедент вторжения в Украину, который может использовать Китай для нападения на Тайвань. А это будет угрожать близлежащим японским островам, нарушит поставки полупроводников и может перекрыть маршруты нефтетанкеров.

В соответствии с планом, оборонный бюджет Японии на следующие пять лет составит 320 миллиардов долларов, что выше 1% от ВВП – предела, действовавшего в Японии с 1976 года. На эти средства страна намерена закупить ракеты, ударные и разведывательные беспилотники, истребители-невидимки, вертолёты, тяжёлые транспортные самолёты, подводные лодки и военные корабли.

  • Согласно конституции, Япония "на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров". Также в законе отмечено, что в Японии "никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны".
  • Однако позже трактовку расширили, по смыслу разведя оборону и войну. Сейчас в Японии нет армии, но есть Силы самообороны, и официально оружие закупается для оборонительных целей.
  • Из-за вторжения России в Украину начала спешно вооружаться и Финляндия. В стране отметили, что после российского нападения на Украину "многие страны одновременно попытались улучшить свою обороноспособность".

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