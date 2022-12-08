Конгресс принял оборонный бюджет на рекордные 858 миллиардов долларов

Палата представителей Конгресса США на заседании в четверг проголосовала за принятие оборонного бюджета на 2023 фискальный год на рекордную сумму в 858 миллиардов долларов. Это почти на 80 миллиардов больше бюджета 2022 года и на 45 миллиардов больше, чем запрашивала администрация Джо Байдена весной.

Документ предусматривает выделение как минимум 800 миллионов долларов на программу дополнительной военной помощи Украине. Это на 500 миллионов больше, чем запрашивал Белый дом. До 10 миллиардов долларов будет в течение ближайших 10 лет выделено на поддержку обороны Тайваня.

6 миллиардов выделяются на инциативу сдерживания военной угрозы в Европе. Речь здесь, прежде всего, идёт о противодействии России. Документ предусматривает пятилетний запрет на сотрудничество с Россией в области обороны.

Документ предусматривает полную оплату программы строительства новых стратегических бомбардировщиков B-21, способных нести ядерное оружие. Армии разрешено закупить ещё 36 истребителей F-35. Флот получит 32 миллиарда на строительство новых кораблей.

Весь проект оборонного бюджета занимает 4 408 страниц. Больше 50 миллиардов долларов выделяются на улучшение инфраструктуры военных госпиталей в США. Военные и гражданские служащие получат овышение зарплаты на 4,6 процента. В документе есть расходы, не имеющего прямого отношения к армии: например, он гарантирует всем федеральным служащим США минимальную зарплату в размере 15 долларов в час.

Теперь закон о военном бюджете должна принять верхняя палата Конгресса, Сенат. Ожидается, что документ легко пройдёт через голосование в палате. После этого он поступит на подпись к президенту.