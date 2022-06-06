Образовательные организации России исключены из Болонской системы

Российские и белорусские образовательные организации исключены из Болонского процесса на фоне поддержки большинством ректоров войны в Украине. Об этом в понедельник заявил заместитель министра образования и науки России Дмитрий Афанасьев, сообщает РИА Новости. По словам чиновника, соответствующее решение было озвучено 11 апреля.
Афанасьев отметил, что декларация не являлась договором, который нужно разрывать. "Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее." - заявил чиновник.
- Россия участвует в Болонском процессе с 2003 года. Он предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратуру.
- Целесообразность участия России в Болонском процессе уже обсуждалась на фоне ухудшения отношений со странами Запада, однако дискуссия значительно обострилась после начала боевых действий в Украине.
- 24 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Россия планирует отказаться от Болонской системы образования и разработать свою собственную.
- 1 июня Министерство образования и науки России также рекомендовало вузам не участвовать в программе студенческого обмена Erasmus+. По этой программе финансировались поездки российских студентов на учебу в страны Европы и международные обмены. С 2014 года участие в ней приняли более 13,2 тысяч студентов из России.
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