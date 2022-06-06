Образовательные организации России исключены из Болонской системы

Российские и белорусские образовательные организации исключены из Болонского процесса на фоне поддержки большинством ректоров войны в Украине. Об этом в понедельник заявил заместитель министра образования и науки России Дмитрий Афанасьев, сообщает РИА Новости. По словам чиновника, соответствующее решение было озвучено 11 апреля.

Афанасьев отметил, что декларация не являлась договором, который нужно разрывать. "Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее." - заявил чиновник.