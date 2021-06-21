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Общественная палата ограничила наблюдение за ходом голосования

Офис "Байкальской экологической волны" с надписью "иностранный агент", Иркутск (архивное фото)

Наблюдать за соблюдением избирательных процедур становится труднее

Председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Максим Григорьев заявил на пресс-конференции в Москве о новых ограничениях для НКО.
Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, СМИ-иноагенты, а также организации, признанные нежелательными, не смогут вносить в Общественную палату предложения о назначении наблюдателей в избирательные комиссии.

Соответствующие правила были утверждены решением Совета Общественной палаты России. Такая же поправка внесена в положение о выборах в органы власти субъектов федерации и органы местного самоуправления.

Единый день голосования в этом году назначен на 19 сентября.

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