Общественная палата ограничила наблюдение за ходом голосования

Председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Максим Григорьев заявил на пресс-конференции в Москве о новых ограничениях для НКО.

Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, СМИ-иноагенты, а также организации, признанные нежелательными, не смогут вносить в Общественную палату предложения о назначении наблюдателей в избирательные комиссии.

Соответствующие правила были утверждены решением Совета Общественной палаты России. Такая же поправка внесена в положение о выборах в органы власти субъектов федерации и органы местного самоуправления.

Единый день голосования в этом году назначен на 19 сентября.