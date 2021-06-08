Кремлевская операция: "Выборы без оппозиции"

За последние дни ряд видных оппозиционных политиков Дмитрий Гудков, Александр Соловьев, Олег Хомутинников покинули Россию. Арестован экс-координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров. Появилась информация о давлении на партию "Яблоко" в вопросе выдвижения оппозиционных власти кандидатов.

Партия "Единая Россия" провела свои праймериз и грозит возглавить свои региональные списки 44 губернаторами. При этом меропрятие "Единой России" сопровождалось подтасовками и скандалами. А тестовое электронное голосование, которое провел Центризбирком показало, что возможны грубейшие фальсификации, - таково мнение экспертов движения (иноагент) "Голос". Издание «Важные истории» подсчитало, что за последние 14 лет власти не допустили на выборы разного уровня 120 тысяч кандидатов.

Последние события в связи с «выборами» обсуждают политолог Александр Кынев, психолог, сооснователь Школы местного управления Наталия Шавшукова.

Ведет передачу Михаил Соколов

Программа «Лицом к событию» в эфире 8 июня в 17:05