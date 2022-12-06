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Время Свободы

Обшивка важнее, чем жизни. Как Конашенков оценивает потери

Генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Конашенков

Информационный дайджест "Время Свободы", 6 декабря

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Время Свободы - Темы дня 6.12.2022
by Радио Свобода

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Владимир Зеленский поздравил украинских военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины;

Министерство обороны России признало атаки беспилотников на российские аэродромы, расположенные вдали от границы с Украиной;

Обвинение требует для Ильи Яшина 9 лет лишения свободы за его стрим о событиях в Буче. Яшин призвал Путина признать свои ошибки и остановить войну;

Власти Латвии отозвали лицензию на вещание у телеканала "Дождь".

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