Обшивка важнее, чем жизни. Как Конашенков оценивает потери

Владимир Зеленский поздравил украинских военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины;

Министерство обороны России признало атаки беспилотников на российские аэродромы, расположенные вдали от границы с Украиной;

Обвинение требует для Ильи Яшина 9 лет лишения свободы за его стрим о событиях в Буче. Яшин призвал Путина признать свои ошибки и остановить войну;

Власти Латвии отозвали лицензию на вещание у телеканала "Дождь".

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