Рассчитывали на бегство Зеленского. Почему провалился план Кремля

В Украине продолжаются тяжелые бои рядом с городом Бахмут, среди погибших добровольцев ВСУ сразу 6 граждан Грузии;

Означает ли приезд в Минск Сергея Шойгу новую попытку Кремля заставить Александра Лукашенко отправить в Украину белорусские войска;

Владимир Путин и его окружение намеревались захватить Украину за 10 дней, считают аналитики Королевского института оборонных исследований в Лондоне;

Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко – об официальной позиции канала в отношении войны в Украине.

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