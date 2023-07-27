Обвинение запросило 2,5 года колонии для активиста Дмитрия Скурихина

Обвинение запросило два года и шесть месяцев заключения для активиста и предпринимателя Дмитрия Скурихина из поселка Русско-Высоцкое Ленинградской области. Его обвиняют в так называемой повторной дискредитации армии из-за плаката "Прости, Украина", который он развернул в годовщину широкомасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля. Об этом сообщает Север.Реалии.
Обвинение также потребовало уничтожить плакат.
Отягчающим обстоятельством обвинитель назвал тот факт, что деяние Скурихина было совершено во время вооружённого конфликта. Адвокат Скурихина Дмитрий Герасимов отметил, что впервые встречается в суде с такой мотивировкой.
"Прокуратура всегда много просит, но это не значит, что суд столько назначит. Из практики, которая происходит по категории таких дел в целом в Российской Федерации, назначается наказание в виде штрафа. По закону, если нет отягчающих обстоятельств и человек привлекается первый раз за преступление небольшой тяжести, то нельзя назначать реальное лишение свободы. Дмитрий первый раз привлекается к ответственности, и мы полагаем, что отягчающее обстоятельство здесь не уместно", – сказал Герасимов Север.Реалии.
- Скурихин – известный активист, который регулярно размещал на своём магазине в селе Русско-Высоцкое надписи с критикой действий российских властей и в поддержку Украины. Он, в частности, писал на магазине названия украинских городов, пострадавших во время боевых действий.
- Скурихина штрафовали по административной статье о так называемой дискредитации армии.
- Первое уголовное дело о повторной дискредитации российской армии в отношении Скурихина возбудили в сентябре 2022 года из-за плаката "Идите вы к чёрту с вашей могилизацией", который активист также разместил на своем магазине. После возбуждения дела его не стали заключать под стражу, ему назначили запрет определенных действий.
- 24 февраля 2023 года Дмитрий Скурихин вышел к своему магазину с плакатом "Прости, Украина" и встал на колени. После этого его задержали и арестовали по уголовному делу о повторной дискредитации. Впоследствии его перевели под домашний арест.
- Антивоенные лозунги и названия украинских городов, написанные на фасаде магазина Скурихина, закрасили. Кто это сделал, неизвестно.
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