Обвинение запросило 2,5 года колонии для активиста Дмитрия Скурихина

Обвинение запросило два года и шесть месяцев заключения для активиста и предпринимателя Дмитрия Скурихина из поселка Русско-Высоцкое Ленинградской области. Его обвиняют в так называемой повторной дискредитации армии из-за плаката "Прости, Украина", который он развернул в годовщину широкомасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля. Об этом сообщает Север.Реалии.



Обвинение также потребовало уничтожить плакат.

Отягчающим обстоятельством обвинитель назвал тот факт, что деяние Скурихина было совершено во время вооружённого конфликта. Адвокат Скурихина Дмитрий Герасимов отметил, что впервые встречается в суде с такой мотивировкой.

"Прокуратура всегда много просит, но это не значит, что суд столько назначит. Из практики, которая происходит по категории таких дел в целом в Российской Федерации, назначается наказание в виде штрафа. По закону, если нет отягчающих обстоятельств и человек привлекается первый раз за преступление небольшой тяжести, то нельзя назначать реальное лишение свободы. Дмитрий первый раз привлекается к ответственности, и мы полагаем, что отягчающее обстоятельство здесь не уместно", – сказал Герасимов Север.Реалии.