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"Мемориал" признал Дмитрия Скурихина политзаключённым

Дмитрий Скурихин

Правозащитный проект "Мемориал" признали активиста из Ленинградской области Дмитрия Скурихина политзаключённым. Его обвиняют по двум уголовным делам о так называемой дискредитации российской армии.

"Уголовное преследование Скурихина грубо нарушает его право на свободу выражения, оценки и критики действий власти. И направлено на устрашение противников войны с Украиной в России", - говорится в сообщении "Мемориала".

Скурихин регулярно размещает на своем магазине в посёлке Русско-Высоцкое надписи с критикой действий российских властей.

Первое уголовное дело о дискредитации армии России в отношении Скурихина возбудили в сентябре 2022 года из-за плаката "Идите вы к чёрту с вашей могилизацией. После возбуждения дела его не стали заключать под стражу и назначили запрет определённых действий.

В годовщину военного вторжения России на территорию Украины, 24 февраля, Скурихин вышел к своему магазину в поселке Русско-Высоцкое в Ленинградской области с плакатом "Прости, Украина" и встал на колени. После этого его задержали и арестовали.

  • Статьи об уголовной и административной ответственности за дискредитацию и фейки об армии появились в марте 2022 года, после начала полномасштабной войны с Украиной.
  • Под фейками власти, судя по правоприменительной практике, могут иметь в виду любую информацию, которая противоречит официальной позиции Минобороны, а под дискредитацией - любое высказывание с осуждением войны, даже без упоминания Украины (например "Нет войне").
  • Правозащитники называют эти статьи "фактическим введением военной цензуры".

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