Обвинение запросило для Дарьи Треповой 28 лет колонии

На суде в Санкт-Петербурге прокурор запросила 28 лет колонии для Дарьи Треповой, которую обвиняют в совершении теракта. Речь идёт о взрыве, при котором в апреле 2023 года погиб провоенный блогер Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин).

В пятницу в суде проходят прения сторон. По мнению обвинения, Трепова знала, что в статуэтке, которую она передала Татарскому, находится взрывчатка, и, следовательно, сознательно хотела совершить теракт. Сама Дарья Трепова отрицает, что знала о взрывчатке.

В отношении Треповой выдвинуты также обвинения в незаконном приобретении и хранении оружия. Дмитрия Касинцева, который после взрыва пустил Трепову в свою квартиру, судят вместе с ней за укрывательство. Ему прокурор просит назначить реальный срок – 1 год 10 месяцев колонии.

Взрыв, в результате которого погиб Татарский, произошёл в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. Десятки человек тогда пострадали, многие потерпевшие подали к Треповой гражданские иски, общая сумма которых достигает 50 миллионов рублей.

26-летняя Дарья Трепова была задержана на следующий день после взрыва и с тех пор находится в СИЗО. Она незадолго до взрыва вручила Татарскому статуэтку, в которой, как утверждает следствие, было вмонтировано взрывное устройство.

По версии следствия, Трепова входила в состав преступной группы, курируемой с территории Украины. ФСБ ранее называла гражданина Украины Юрия Денисова одним из организаторов взрыва, также утверждалось, что роль в его организации играл живущий в Украине журналист, бывший лидер московского отделения запрещённой в России НБП Роман Попков. Следствие утверждает, что от него Трепова получила на криптокошелёк около 190 тысяч рублей.

Сама Трепова утверждает, что по договорённости с Попковым познакомилась с Татарским, ходила на встречи с ним под чужим именем, чтобы втереться к нему в доверие. Она говорит, что передача статуэтки была частью задания, за выполнение которой ей обещали работу журналистом в Украине, а что в статуэтке взрывчатка – она не знала. На суде Трепова заявляла, что сожалеет о случившемся.

На днях муж Треповой Дмитрий Рылов обратился к Роману Попкову с открытым письмом, потребовав от него подтвердить показания Треповой и заявить, что она не знала о бомбе в статуэтке и её "использовали втёмную". Попков, который активно поддерживает Украину в войне с Россией, написал в соцсетях, что убийство Татарского было "одной из операций против абсолютного зла", и отметил, что те, кто выступает с критикой, "ничего не знают об операции". По словам Попкова, обсуждать обстоятельства убийства Татарского он будет только после победы Украины в войне. В то же время Попков назвал показания Треповой в суде "тотально правдивыми" и отметил, что не хотел "убить своего друга Дашу". Ранее Попков утверждал, что действительно был знаком с Треповой и переписывался с ней, но не являлся её "куратором".

Ожидается, что в пятницу в суде выступит также защита Дарьи Треповой.