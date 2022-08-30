Обвинение запросило для Ивана Сафронова 24 года колонии

Гособвинение запросило для журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, 24 года колонии. Об этом сообщает "Медиазона". Дело слушается в Мосгорсуде в закрытом режиме.

Сафронова обвиняют в передаче сведений, относящихся к гостайне, сотрудникам разведки стран НАТО. Вину бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей", перед арестом работавший советником главы Роскосмоса, не признаёт.

Максимальное наказание по статье о госизмене - 20 лет лишения свободы. Сафронова однако обвиняют в двух эпизодах этого преступления, что позволяет из-за частичного сложения сроков увеличить запрашиваемый срок. Как пишет адвокат Евгений Смирнов, перед прениями прокуратура в обмен на признание Сафроновым вины предлагала снизить запрашиваемый срок в 2 раза - до 12 лет лишения свободы. Подсудимый отказался.

Сафронов был задержан в июле 2020 года, более двух лет он находится в СИЗО "Лефортово". Накануне издание "Проект" обнародовало обвинительное заключение по его делу. Из него следует, что секретные сведения он якобы передавал чешскому журналисту Мартину Ларишу и германскому политологу Дмитрию Воронину, которых ФСБ считает сотрудниками разведок зарубежных стран. Они это отрицают. Как пишет "Проект", даже если Лариш и Воронин действительно работали на иностранные спецслужбы, доказательств того, что журналист Сафронов об этом знал, в обвинительном заключении нет. Следователи не нашли ни одного чиновника, который передавал бы Сафронову секретные данные.

Всю информацию, которая в обвинительном заключении названа секретной, журналистам удалось найти в открытых источниках. Сам Сафронов также настаивает на этом. Суд отказал в его ходатайстве приобщить текст "Проекта" к материалам дела.