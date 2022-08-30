Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Обвинение запросило для Ивана Сафронова 24 года колонии

Иван Сафронов

Гособвинение запросило для журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, 24 года колонии. Об этом сообщает "Медиазона". Дело слушается в Мосгорсуде в закрытом режиме.

Сафронова обвиняют в передаче сведений, относящихся к гостайне, сотрудникам разведки стран НАТО. Вину бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей", перед арестом работавший советником главы Роскосмоса, не признаёт.

Максимальное наказание по статье о госизмене - 20 лет лишения свободы. Сафронова однако обвиняют в двух эпизодах этого преступления, что позволяет из-за частичного сложения сроков увеличить запрашиваемый срок. Как пишет адвокат Евгений Смирнов, перед прениями прокуратура в обмен на признание Сафроновым вины предлагала снизить запрашиваемый срок в 2 раза - до 12 лет лишения свободы. Подсудимый отказался.

Сафронов был задержан в июле 2020 года, более двух лет он находится в СИЗО "Лефортово". Накануне издание "Проект" обнародовало обвинительное заключение по его делу. Из него следует, что секретные сведения он якобы передавал чешскому журналисту Мартину Ларишу и германскому политологу Дмитрию Воронину, которых ФСБ считает сотрудниками разведок зарубежных стран. Они это отрицают. Как пишет "Проект", даже если Лариш и Воронин действительно работали на иностранные спецслужбы, доказательств того, что журналист Сафронов об этом знал, в обвинительном заключении нет. Следователи не нашли ни одного чиновника, который передавал бы Сафронову секретные данные.

Всю информацию, которая в обвинительном заключении названа секретной, журналистам удалось найти в открытых источниках. Сам Сафронов также настаивает на этом. Суд отказал в его ходатайстве приобщить текст "Проекта" к материалам дела.

  • Иван Сафронов был автором ряда резонансных публикаций в СМИ о российской армии, космической и военной промышленности. Следователи отрицают, что уголовное преследование Сафронова связано с его работой, но ранее они предлагали ему заключить досудебное соглашение в обмен на раскрытие журналистских источников.
  • Президент России Владимир Путин дважды публично заявлял, что обвинения связаны с периодом работы в "Роскосмосе", куда Сафронов устроился советником гендиректора по коммуникациям в 2020 году. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнял, что президент "оговорился".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG