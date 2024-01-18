Обвинение запросило для Стрелкова почти 5 лет колонии

Обвинение запросило для бывшего командира сепаратистов "ДНР", полковника запаса ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина) наказание в виде 4 лет 11 месяцев колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Об этом сообщает телеграм-канал Стрелкова со ссылкой на его адвоката. Дело слушается в Мосгорсуде в закрытом режиме. Сегодня прошли прения сторон. Приговор огласят 25 января.
Отмечается, что запрошенный срок близок к максимальному наказанию по вменяемой Стрелкову статье - 5 лет лишения свободы.
Игоря Стрелкова, который с радикально антиукраинских позиций критиковал российские власти и ход войны в Украине, задержали в июле прошлого года. С тех пор он находится в СИЗО в Москве. Сообщается, что в призывах в экстремизме его обвинили из-за двух записей в телеграм-канале. Одна из них содержала фразу "За это расстреливать мало" - речь шла о чиновниках, которые, по мнению Стрелкова, препятствуют денежным выплатам участникам войны. Следствие усмотрело в ней призыв к экстремизму. Стрелков вину не признал.
Будучи за решёткой, Стрелков объявил о выдвижении в президенты России, однако его сторонникам не удалось с соблюдением всех правил провести собрание по выдвижению его кандидатуры. Утверждается, что ни один нотариус не согласился на нём присутствовать.
- Стрелков в 2014 году возглавил отряд российских граждан, при поддержке местных сепаратистов захвативший город Славянск в Донецкой области Украины - с этого момента фактически начались боевые действия в Донбассе. Впоследствии он попал к опалу у российских властей. Стрелков жаловался, что его так и не пустили на фронт даже после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.
- В ноябре 2022 года суд в Гааге заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению, признав его виновным в причастности к крушению малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом в 2014 году. Стрелков отрицал вину, постоянно повторяя фразу: "Ополчение "Боинг" не сбивало" и не говоря, кто, по его мнению, его сбил (суд установил, что самолёт был сбит из установки "Бук", принадлежавшей российской армии, официальная Москва это отрицает).
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