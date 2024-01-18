Обвинение запросило для Стрелкова почти 5 лет колонии

Обвинение запросило для бывшего командира сепаратистов "ДНР", полковника запаса ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина) наказание в виде 4 лет 11 месяцев колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Об этом сообщает телеграм-канал Стрелкова со ссылкой на его адвоката. Дело слушается в Мосгорсуде в закрытом режиме. Сегодня прошли прения сторон. Приговор огласят 25 января.

Отмечается, что запрошенный срок близок к максимальному наказанию по вменяемой Стрелкову статье - 5 лет лишения свободы.

Игоря Стрелкова, который с радикально антиукраинских позиций критиковал российские власти и ход войны в Украине, задержали в июле прошлого года. С тех пор он находится в СИЗО в Москве. Сообщается, что в призывах в экстремизме его обвинили из-за двух записей в телеграм-канале. Одна из них содержала фразу "За это расстреливать мало" - речь шла о чиновниках, которые, по мнению Стрелкова, препятствуют денежным выплатам участникам войны. Следствие усмотрело в ней призыв к экстремизму. Стрелков вину не признал.

Будучи за решёткой, Стрелков объявил о выдвижении в президенты России, однако его сторонникам не удалось с соблюдением всех правил провести собрание по выдвижению его кандидатуры. Утверждается, что ни один нотариус не согласился на нём присутствовать.