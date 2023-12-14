Игорь Стрелков не признал вину на первых слушаниях по существу

Бывший лидер донецких сепаратистов, полковник запаса ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) в четверг не признал вину в экстремизме на первых слушаниях его дела по существу в Московском городском суде.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подсудимого Гаджи Алиева. "В ходе заседания Стрелкову было зачитано обвинительное заключение. С доводами этого документа мой подзащитный категорически не согласился и вину не признал", – сказал адвокат. По его словам, Стрелков не призывал к осуществлению экстремистской деятельности, "а мотивом для размещения постов было привлечение внимания к проблемам мобилизованных в ДНР военнослужащих по невыплате им денежного довольствия, которое им положено, и недопущению с их стороны военного мятежа".

Отмечается, что Игорь Стрелков уже дал в суде показания. В этой связи другой его адвокат Александр Молохов сказал, что обычно подсудимые дают показания в конце судебного следствия. "Но наш подзащитный воюет с открытым забралом, поскольку ему нечего скрывать", – приводит слова Молохова BFM.

"Игорь Иванович решил по собственной инициативе дать показания в самом начале судебного следствия, так как ему нечего скрывать от правосудия", – говорится в сообщении в телеграм-канале сторонников Стрелкова. Среди прочего в тексте указывается, что он никогда не выступал против политики России в отношении Украины после начала полномасштабной войны. "Никакого преступного умысла, направленного на побуждение неограниченно широкого круга лиц из числа пользователей сети Интернет, к осуществлению экстремистской деятельности у него не было и нет", – подчёркивается в сообщении Русского движения Стрелкова.

Слушания проходят при закрытых дверях. Следующее заседание по делу назначено на 20 декабря. Ожидается, что в этот день суд начнет допрос свидетелей.