Обвинение запросило Марии Пономаренко 9 лет по делу о фейках

Обвинение запросило девять лет лишения свободы для журналистки и активистки из Барнаула Марии Пономаренко. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Дмитрия Шитова. В отношении неё возбудили уголовное дело о фейках из-за постов в телеграме о гибели людей в драмтеатре в Мариуполе.
Также прокурор потребовал запретить Пономаренко в течение пяти лет администрировать интернет-ресурсы.
Как сообщает Rusnews, на суде Пономаренко заявила: "Режим рухнет раньше, чем у меня УДО наступит".
Марию Пономаренко в апреле 2022 года задержали в Петербурге, куда она приехала 25 марта из Барнаула в длительную командировку - чтобы освещать протестную активность.
По версии следствия, Пономаренко опубликовала в телеграм-канале "Цензуры нет" пост, где говорилось о людях, которые укрывались в театре в украинском Мариуполе и погибли от удара российских военных. Пономаренко грозит до 10 лет лишения свободы. У неё две несовершеннолетние дочери.
Активистку арестовали и отправили в СИЗО в Петербурге, а в мае этапировали в Барнаул. Пономаренко провела в изоляторе семь месяцев. В сентябре Пономаренко совершила попытку суицида на фоне тяжелого психологического состояния в одиночной камере изолятора. В ноябре её защита добилась перевода активистки под домашний арест.
В январе 2023 года Пономаренко потребовала вернуть ее в СИЗО в знак протеста против мобилизации, но суд отказался это сделать. Но позднее активистка снова оказалась под стражей, потому что поссорилась с бывшим мужем и вышла из квартиры, чтобы обратиться в полицию.
- В феврале 2023 года суд в Москве заочно приговорил журналистку Веронику Белоцерковскую к девяти годам колонии по делу о фейках. Петербургского журналиста Александра Невзорова также заочно приговорили к восьми годам колонии по аналогичному уголовному делу. Оппозиционный политик Илья Яшин был приговорен по делу о фейках к 8,5 годам колонии, муниципальный депутат Алексей Горинов получил 7 лет колонии. Все они высказывались в соцсетях против военного вторжения России в Украину и сообщали о гибели мирных жителей в Буче, Мариуполе и других украинских городах.
- С начала войны в Украине в России было возбуждено 180 уголовных дел о фейках о российской армии. Статья о фейках появилась в Уголовном кодексе сразу после начала военного вторжения в Украину. По мнению правозащитников, с помощью нее в России фактически была введена военная цензура.
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