Обвинение запросило Марии Пономаренко 9 лет по делу о фейках

Обвинение запросило девять лет лишения свободы для журналистки и активистки из Барнаула Марии Пономаренко. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Дмитрия Шитова. В отношении неё возбудили уголовное дело о фейках из-за постов в телеграме о гибели людей в драмтеатре в Мариуполе.

Также прокурор потребовал запретить Пономаренко в течение пяти лет администрировать интернет-ресурсы.

Как сообщает Rusnews, на суде Пономаренко заявила: "Режим рухнет раньше, чем у меня УДО наступит".

Марию Пономаренко в апреле 2022 года задержали в Петербурге, куда она приехала 25 марта из Барнаула в длительную командировку - чтобы освещать протестную активность.

По версии следствия, Пономаренко опубликовала в телеграм-канале "Цензуры нет" пост, где говорилось о людях, которые укрывались в театре в украинском Мариуполе и погибли от удара российских военных. Пономаренко грозит до 10 лет лишения свободы. У неё две несовершеннолетние дочери.

Активистку арестовали и отправили в СИЗО в Петербурге, а в мае этапировали в Барнаул. Пономаренко провела в изоляторе семь месяцев. В сентябре Пономаренко совершила попытку суицида на фоне тяжелого психологического состояния в одиночной камере изолятора. В ноябре её защита добилась перевода активистки под домашний арест.

В январе 2023 года Пономаренко потребовала вернуть ее в СИЗО в знак протеста против мобилизации, но суд отказался это сделать. Но позднее активистка снова оказалась под стражей, потому что поссорилась с бывшим мужем и вышла из квартиры, чтобы обратиться в полицию.