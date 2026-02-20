Обвиняемая в США в работе на ФСБ россиянка изменила показания

Подозреваемая в работе на российские спецслужбы жительница Нью-Йорка Номма Зарубина изменила свои показания в суде. На это обратил внимание автор телеграм-канала USlegalnews, юрист Игорь Слабых.

Как говорится в опубликованном им протоколе заседания, Зарубина признала вину по двум эпизодам: сообщение ложных сведений ФБР и при заявлении на иммиграцию в США.

Вынесение приговора назначено на 11 июня. Суд отказался выпустить Зарубину под залог.

Обвинения касаются сообщений ложных сведений сотрудникам ФБР. В беседах с ними Зарубина неоднократно отрицала свои контакты с российскими спецслужбами.

Номма Зарубина — 35-летняя гражданка России. Обвинение ей было предъявлено в ноябре 2024 года. В частности, Зарубина, как сообщается, скрыла от ФБР, что в 2020 году была завербована агентом ФСБ под кодовым именем "Алиса" с целью выстраивания сети контактов в США среди журналистов, военных, исследователей из "мозговых центров" и экспертов по России.

В деле также упоминается, что с 2016 года ментором Зарубиной была глава Координационного совета российских соотечественников в США Елена Брэнсон. В 2022 году Брэнсон обвинили в нелегальной работе в качестве российского агента.

Осенью 2022 года Зарубина прошла стажировку во влиятельном вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS). С 2023 года она связывалась с организаторами сообществ РАДР (Русская Америка за демократию в России) в разных городах, посетила ряд мероприятий и знакомилась с оппозиционными активистами из других стран.

Зарубина активно посещала дискуссионные панели исследовательских центров в США, фотографировалась с известными российскими оппозиционным деятелями, а с недавних пор начала принимать участие в качестве эксперта в конференциях "Форума свободных государств ПостРоссии" (признанной российскими властями террористической организацией).

В разговоре с журналистом "Сибирь.Реалий" она отрицала факт работы на ФСБ в качестве агента под именем "Алиса", но не отрицала, что на протяжении нескольких лет контактировала как с российскими, так и с американскими спецслужбами.

