Суд в США постановил вновь взять под стражу россиянку Номму Зарубину

Окружной суд Манхэттена в Нью-Йорке 2 декабря принял решение отменить решение о залоге и вновь отправил под стражу россиянку Номму Зарубину. Об этом говорится в документах суда, которые есть в распоряжении Радио Свобода.

Вернуть Зарубину под стражу просила ФБР, утверждая, что россиянка неоднократно направляла агенту ФБР сообщения оскорбительного или беспокоящего характера, в том числе ночью и, как утверждается, в состоянии опьянения.

В письме суду перед слушаниями о мере пресечения сторона обвинения в частности утверждает, что последние по времени подобные сообщения Зарубина отправила в ночь на 30 ноября. Такое поведение названо "дерзким" и явным нарушением условий освобождения под залог.

Зарубину обвиняют в том, что она дала заведомо ложные показания сотрудникам ФБР о своих предполагаемых связях с ФСБ.

Обвинение ей было предъявлено в ноябре прошлого года, известно об этом стало ровно год назад. В частности, она, как сообщается, скрыла от ФБР, что в 2020 году была завербована агентом ФСБ под кодовым именем "Алиса" с целью выстраивания сети контактов в США среди журналистов, военных, исследователей из "мозговых центров" и экспертов по России.

В деле также упоминается, что с 2016 года ментором Зарубиной была глава Координационного совета российских соотечественников в США Елена Брэнсон. В 2022 году Брэнсон была обвинена в нелегальной работе в качестве российского агента.

Осенью 2022 года Зарубина прошла стажировку во влиятельном вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS). С 2023 года она связывалась с организаторами сообществ РАДР (Русская Америка за демократию в России) в разных городах, посетила ряд мероприятий и знакомилась с оппозиционными активистами из других стран. Она активно посещала дискуссионные панели исследовательских центров в США, фотографировалась с известными российскими оппозиционным деятелями, а с недавних пор начала принимать участие в качестве эксперта в конференциях Форума свободных государств ПостРоссии (признанной российскими властями террористической организацией). Сообщалось, что Зарубина была выпущена под залог в $25,000 с запретом покидать Нью-Йорк.

В разговоре с журналистом "Сибирь.Реалий" она отрицала факт работы на ФСБ в качестве агента под именем "Алиса", но не отрицает, что на протяжении нескольких лет контактировала как с российскими, так и с американскими спецслужбами.