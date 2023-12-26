Обвиняемого в слежке за военкором Коцем приговорили к году колонии

Суд в Москве приговорил к одному году колонии общего режима и запрету на администрирование интернет-ресурсов в течение двух лет 28-летнего жителя столицы Леонида Гутарова по делу о слежке за прокремлёвским военкором Александром Коцем.

Гутаров признан виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни. По версии следствия, москвич за вознаграждение собирал информацию о Коце, следил за его домом, а также пытался получить через супругу военкора информацию о его профессиональной деятельности. Отмечается, что вину Гутаров признал.

Сам Коц высказывал предположение, что слежка за ним может быть связана как "с украинской темой", так и "с душевным равновесием" обвиняемого.