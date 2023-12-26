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Обвиняемого в слежке за военкором Коцем приговорили к году колонии

Александр Коц
Александр Коц

Суд в Москве приговорил к одному году колонии общего режима и запрету на администрирование интернет-ресурсов в течение двух лет 28-летнего жителя столицы Леонида Гутарова по делу о слежке за прокремлёвским военкором Александром Коцем.

Гутаров признан виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни. По версии следствия, москвич за вознаграждение собирал информацию о Коце, следил за его домом, а также пытался получить через супругу военкора информацию о его профессиональной деятельности. Отмечается, что вину Гутаров признал.

Сам Коц высказывал предположение, что слежка за ним может быть связана как "с украинской темой", так и "с душевным равновесием" обвиняемого.

  • Александр Коц – военный корреспондент "Комсомольской правды" и владелец популярного в провоенных кругах телеграм-канала. Страны Евросоюза, Великобритания, Канада, Австралия и Украина включили его в свои санкционные списки за причастность в "распространении российской дезинформации и пропаганды" и поддержку агрессивной войны. В прошлом году Владимир Путин назначил Коца членом Совета по правам человека при президенте России.

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