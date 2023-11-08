Жена российского военкора Александра Коца сообщила об угрозах

Жена военного корреспондента газеты "Комсомольская правда" Александра Коца обратилась в полицию после того, как к ней домой пришёл неизвестный и угрожал, требуя встречи с её мужем. Об этом сообщают телеграм-каналы Baza и Mash.

Супруга военкора утверждает, что днём 7 ноября в дверь её квартиры позвонил незнакомый ей мужчина. Он требовал организовать ему встречу с Коцем. Жена корреспондента вызвала сотрудников полиции, но неизвестный ушёл до их приезда.

Следственный комитет позднее сообщил о задержании подозреваемого, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье о "воспрепятствовании законной деятельности журналистов".

По информации телеграм-канала Mash, задержанного зовут Леонид Гутаров, ему 28 лет.