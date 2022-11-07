Приморский районный суд Петербурга 7 ноября не стал продлевать домашний арест 60-летней Ирине Цыбаневой. Она обвиняется в осквернении могилы родителей президента Владимира Путина. Поводом для возбуждения дела стала оставленная у захоронения записка.

Петербурженка была задержана 10 октября. В оставленной ей записке родителей Путина просили "забрать его к себе". Президент в тексте назывался "маньяком", автор пожелала ему смерти, о которой, с её точки зрения, "молит весь мир".

Следствие просило продлить домашний арест Цыбаневой до 8 января. Суд избрал мерой пресечения запрет на совершение определённых действий. Ей нельзя пользоваться интернетом, посещать Серафимовское кладбище, где расположена могила родителей Путина, и общаться с сотрудниками кладбища, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.