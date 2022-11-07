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Обвиняемую в осквернении могилы родителей Путина выпустили из-под домашнего ареста

Ирина Цыбанева, фотография — "Медиазона"

Приморский районный суд Петербурга 7 ноября не стал продлевать домашний арест 60-летней Ирине Цыбаневой. Она обвиняется в осквернении могилы родителей президента Владимира Путина. Поводом для возбуждения дела стала оставленная у захоронения записка.

Петербурженка была задержана 10 октября. В оставленной ей записке родителей Путина просили "забрать его к себе". Президент в тексте назывался "маньяком", автор пожелала ему смерти, о которой, с её точки зрения, "молит весь мир".

Следствие просило продлить домашний арест Цыбаневой до 8 января. Суд избрал мерой пресечения запрет на совершение определённых действий. Ей нельзя пользоваться интернетом, посещать Серафимовское кладбище, где расположена могила родителей Путина, и общаться с сотрудниками кладбища, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

  • Родители Владимра Путина, Владимир Путин-старший и его жена Мария Шеломова умерли в 1999 и 1998 году соответственно, до того, как он был избран президентом.
  • 27 сентября неизвестные активисты оставили на их могиле записку с жалобой на поведение их сына. На плакате в виде страницы из школьного дневника было написано: "Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведёт! Прогуливает уроки истории, дерётся с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!"

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