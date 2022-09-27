"Ваш сын безобразно себя ведёт": записка на могиле родителей Путина

Неизвестные активисты утром во вторник оставили на могиле родителей президента России Владимира Путина на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге записку с жалобой на поведение их сына. Фотография акции опубликована в телеграм-канале Феминистского антивоенного сопротивления - организации, которая устраивает протестные и художественные акции против войны в Украине.

"Неопознанная группа лиц обратилась к родителям одного мальчика с требованием принять воспитательные меры в отношении своего сына" - говорится в телеграм-канале. Обращение к покойным родителям президента представляет собой страницу из школьного дневника с текстом: "Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведёт! Прогуливает уроки истории, дерётся с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!"

Фото акции опубликовано также в телеграм-канале "Партия мёртвых". Ранее у активистов этого арт-проекта в Санкт-Петербурге прошли обыски. "Партия мёртвых" также проводила антивоенные художественные акции, в том числе на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Родители Владимира Путина - Владимир Путин и Мария Шеломова (Путина) умерли соответственно в 1999 и 1998 годах, ещё до того, как их сын стал президентом.