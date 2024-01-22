Арестованные по так называемому "тюменскому делу" антифашисты Юрий Незнамов и Никита Олейник назвали имя оперативника Центра по противодействию экстремизму (Центра "Э"), который, с их слов, подвергал их пыткам после задержания.

По утверждению Незнамова и Олейника, оперативника зовут Андрей Максимов, он в числе других сотрудников избивал их, пытал током, водой, а также угрожал изнасилованием.

Ещё один обвиняемый по "тюменскому делу", Данил Чертыков, подтвердил, что видел оперативника Максимова в одном из кабинетов Центра "Э", когда происходили пытки.

Как отмечает издание Doxa, Следственный комитет России, получив заявление от подвергшихся физическому насилию антифашистов, по неизвестной причине не опросил Андрея Максимова и даже не попытался установить его личность.

В конце августа 2022 года в Тюмени, Екатеринбурге и Сургуте были задержаны шестеро антифашистов, знакомых друг с другом. Их всех отправили в СИЗО по подозрению в организации террористического сообщества. Следствие считает, что задержанные планировали взорвать ТЭЦ-2 в Тюмени. Фигурантам дела, которое сравнивают с делом "Сети", грозит от пяти до двадцати лет лишения свободы.

Пятеро подозреваемых из шести официально заявили о том, что подверглись пыткам с целью получения нужных следствию показаний.

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